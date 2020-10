Nehrajeme, ale platit musíme, hrozí úbytek dětí. Fatální situace, zní z menších klubů

Stopka pro téměř všechno sportování v Česku nezasáhla v hokeji tvrdě jen kluby ze dvou profesionálních soutěží. Menší organizace v druhé lize jsou na tom aktuálně snad ještě hůře, neboť pracují s mnohem nižšími rozpočty a některé doslova odvracejí zánik. A nikdo netuší, jak dokážou provoz po nouzovém stavu obnovit.

Už déle než týden jsou česká sportoviště vzhledem k nouzovému stavu v zemi uzavřena a výjimkou nejsou ani zimní stadiony. Některé hokejové kluby z nižších pater kvůli tomu skutečně živoří.

"Ekonomická situace klubu vůbec není stabilní, zavření stadionu je pro nás naprosto devastační. Shánění prostředků je stále obtížnější, protože přesvědčit nyní sponzory, partnery i státní instituce je skoro nemožné. Následky škod budeme sčítat až po skončení pauzy, ale budou to velké částky," svěřuje se prezident hokejového Jablonce Pavel Klámrt.

"Po ekonomické stránce fungujeme na hraně únosnosti, fixní náklady se snažíme stlačit dolů, abychom přežili," přitakává Jan Havlíček, jednatel Děčína, který se v severní skupině druhé ligy střetává i s Jabloncem.

"Nemůžeme hrát, trénovat ani pronajímat led, což jinak tvoří třetinu našich příjmů. Sportovně i ekonomicky je situace kolem pandemie fatální," nezastírá prezident pražské Kobry Miloslav Šeba.

Ze čtveřice oslovených klubů panuje nejméně zoufalá situace ve Žďáru nad Sázavou, který hraje druhou ligu ve skupině Východ. "Není to tak, že by nás současný stav položil. Vypadly nám nějaké příjmy, ale zato nemáme skoro žádné náklady," říká generální manažer Martin Nečas.

Žďárské Plameny tratí na ušlém zisku ze vstupného, ale led si obyčejně pronajímají od městské organizace, takže zde v současnosti ušetří. "Byť se nehraje, musíme platit deset či jedenáct tisíc měsíčně za energie a pronájem kabin, nicméně ušetříme třeba výdaje za dopravu nebo za rozhodčí," vysvětluje Nečas, otec útočníka Caroliny Hurricanes.

Také v Jablonci patří stadion městu, a tak Vlci ušetří za pronájem ledu, ovšem prezident Klámrt žehrá na dlouhodobě slabou podporu. "Oproti ostatním druholigovým týmům nemáme od města v podstatě žádnou. A když se hokej nehraje, ani sponzor vám nic nedá," truchlí.

"U nás je stadion majetkem klubu, proto jsme po této stránce extrémně zasaženi. Jsme závislí na příjmech z ledové plochy a reklam a teď jsme v této oblasti bez jakýchkoliv příjmů. Naproti tomu náklady na provoz stadionu zůstávají pořád stejné," podotýká Šeba z Kobry.

V Děčíně se zase bojí, že by o skupiny takzvaných hobíků, kteří si chodí na stadion zahrát a pomáhají naplnit kasu klubu, mohli přijít úplně. "Kvůli rekonstrukci nebyl zimák v provozu ani v srpnu, takže teď z opětovného zavření radost skutečně nemáme," mrzí jednatele klubu Havlíčka.

Vzhledem k vývoji pandemické situace v Česku rozhodně nelze spoléhat na to, že hned zkraje listopadu dojde k rozvolnění opatření a hokejové stadiony se znovu otevřou. Přesto žádný z oslovených klubů k rozpuštění ledové plochy zatím nesáhl. Při zpětném zamražení by se to nevyplatilo.

"Bohužel ta obava, že se začne až v roce 2021, je reálná," uvažuje Nečas. "Čekáme, jak se situace vyvine," informuje Šeba. "Když začneme hrát do konce roku, bude to obrovské vítězství," soudí jablonecký Klámrt.

Zánik se snaží kluby odvrátit také žádostmi o podporu od státu. "Jenže bohužel těch možností moc není. Program COVID sport je určený pouze na provoz sportovního zařízení a žádné jiné dotace do sportu v podstatě nejsou," vysvětluje šéf děčínského hokeje.

"Jarní uzavření stadionu jsme vyřešili žádostí o běžný překlenovací úvěr, díky němuž mohl zimák fungovat. Podpora z programu COVID sport nám dosud nebyla vyplacena, žijeme teď z dotace od pražského magistrátu," popisuje prezident Kobry, účastníka druhé ligy Střed.

Ve Žďáru si za současné situace pochvalují, že nemají jediného hráče pod smlouvou. "V poloprofesionální druhé lize jsme v tom výjimka. Devadesát procent hokejistů v soutěži má smlouvy, dokonce i někteří v krajském přeboru. U nás hrají zadarmo, tohle nás netrápí," prozrazuje Nečas.

Generálního manažera Plamenů daleko více mrzí sportovní újma a bojí se, v jakém stavu se po vynucené pauze vrátí především děti. "Nechodí do školy, nechodí na tréninky, sedí doma. Když s pohybem na několik týdnů přestanou, bolí to potom i mladé tělo," říká.

"Po první vlně se některé děti vracely jen těžko, některé musely bojovat s nadváhou. Třeba dvacet procent vám skončí, protože to nedá. Každý den si děti na tréninku budovaly automatismy a zodpovědnost i za ostatní členy týmu. Teď je to všechno pryč," pokračuje zkroušeně Nečas.

"Po pauze budeme začínat vlastně od nuly," uvědomuje si Havlíček z Děčína. "Nemožnost trénovat se promítne u všech kategorií," doplňuje prezident Kobry. "Celoroční práce přichází vniveč," smutní Jablonec.

Před půlrokem si menší kluby nechtěly připustit, že se krize jarních rozměrů vrátí. Stalo se, a mnohým z nich začala existenční bitva.