Hašek už vás nezachrání. Češi by na Světovém poháru byli za outsidery, míní v zámoří

Kdyby letos vypukl další Světový pohár, jak bylo původně v plánu, čeští hokejisté by něm velkou parádu neudělali. Alespoň podle serveru The Athletic.

Na akci, která je v zámoří populárnější než mistrovství světa, Češi naposledy nastoupili před čtyřmi lety. Po počátečním debaklu od Kanady nakonec ostudu neudělali, o bod jim unikl postup do semifinále.

Další ročník Světového poháru, pořádaného severoamerickou NHL, měl vypuknout letos, případně za rok. Jenže organizační problémy a jednání o nové kolektivní smlouvě mezi slavnou ligou a její hráčskou asociací všechno zhatily.

Česko tak přišlo o možnost změřit se v nejsilnějším složení s ostatními velmocemi.

Podle serveru The Athletic by přitom dalo dohromady silnější "mladší a dynamičtější" mančaft než před čtyřmi lety. Zámořští novináři zařadili do ideální české sestavy jen osm pamětníků posledního turnaje.

Stěžejním hráčem mužstva by pak jednoznačně byl David Pastrňák, který spolu s Alexandrem Ovečkinem vyhrál Maurice Richard Trophy pro nejlepšího kanonýra NHL. Také zbytek útoku budí respekt: elitní centři David Krejčí a Tomáš Hertl, tvůrce Jakub Voráček, střelec Dominik Kubalík, schopný dříč Radek Faksa…

Sestava Česka podle serveru The Athletic Jakub Vrána - David Krejčí - David Pastrňák

Dominik Kubalík - Tomáš Hertl - Jakub Voráček

Ondřej Palát - Filip Chytil - Martin Nečas

Tomáš Nosek - Radek Faksa - Michael Frolík Radim Šimek - Filip Hronek

Michal Kempný - Radko Gudas

Libor Hájek - Jan Rutta Petr Mrázek

David Rittich Náhradníci: Pavel Francouz, Roman Polák, Ondřej Kaše

Zde ale optimismus končí. První starosti přidělává obrana.

"Ta je téměř vždy nejslabším článkem českého týmu," píše The Athletic. "Na obzoru není nikdo, kdo by se mohl rovnat s mladými hvězdami Kanady, Spojených států nebo Finska. Neblíže k tomu má Filip Hronek, který řádí v Detroitu, ale za ním zůstává velká mezera."

"Češi nemají ani žádného Dominika Haška, který by je zachránil v brankovišti," stojí dále v analýze. "Tři čeští gólmani ale v posledním ročníku vyhráli dvacet a více zápasů. David Rittich se objevil v All-Star Game a Pavel Francouz patřil k ligovým lídrům v úspěšnosti zákroků. Jedničkou však prozatím zůstává Petr Mrázek."

Aby tak Česko mohlo pomýšlet na úspěch, musí podle novinářů co nejvíce těžit z propracovaného systému a národní hrdosti.

Server The Athletic změřil sílu jednotlivých reprezentací také číselně. Z hráčských statistik vyšlo, že největšími favority turnaje by byli mladíci Severní Ameriky do 23 let, následovaní Kanadou, Spojenými státy a Švédskem.

Čechům naopak vyšla role největších outsiderů. Víc než 40procentní šanci na výhru by měli akorát proti týmu Evropy a Finsku.

I to je však z jistého úhlu pohledu úspěch. Podle jiných zámořských spekulací by Češi na příštím Světovém poháru měli zapadnout do společného evropského výběru.

"Promiňte, Češi, ale na vlastní tým to není," napsal Mark Spector ze stanice Sportsnet. Stejně uvažoval časopis The Hockey News.

Zámořští novináři registrují, že Čechů v NHL dlouhodobě ubývá. V uplynulé základní části jich nastoupilo 33, nejméně za posledních 25 let. Švédů je přes sto, Rusů a Finů kolem padesáti. Švýcaři jsou oproti Česku zhruba na polovině, ale už překonali Slováky.

Další Světový pohár má nakonec proběhnout nejdříve v roce 2024. Pokud tou dobou počet Čechů ve slavné lize ještě klesne, jejich zařazení do týmu Evropy bude nasnadě.