Nový systém první hokejové ligy: Po třiceti kolech se rozdělí, vrací se předkolo

před 24 minutami

Novým systémem se bude hrát v sezoně 2019/20 první hokejová liga, která se rozšířila na 16 účastníků a nově její vítěz postoupí přímo do extraligy. Soutěž se po 30 kolech rozdělí na dvě části. Celky na prvním a osmém místě budou dále bojovat o přímý postup do čtvrtfinále, ostatní týmy budou hrát o zbývající dvě místa v předkole play off. Stejně jako předkolo se vrací také finále. Rozhodl o tom výkonný výbor Českého hokeje.

V úvodní části se šestnáctka celků utká dvoukolově systémem každý s každým. Po 30 kolech bude mít první osmička zajištěnou účast minimálně v předkole play off. O přímý postup do čtvrtfinále, kam se dostane první šestice, budou týmy hrát čtyřkolově každý s každým (28 kol). O zbývající dvě místa v předkole, kam se dostane ještě devátý a desátý celek, bude hrát stejným systémem i zbývající osmička. V základní části soutěže, která skončí 7. března, sehraje každý z účastníků druhé nejvyšší soutěže dohromady 58 utkání. Předkolo play off se bude hrát na tři vítězné zápasy, čtvrtfinále, semifinále i finále pak už na čtyři vítězná utkání. O vítězi první ligy a zároveň postupujícím do extraligy se rozhodne nejpozději 29. dubna, kdy je naplánováno případné sedmé finále. Z nejvyšší soutěže sestoupí přímo poslední celek. První liga zůstane už třetí sezonu nesestupová. V minulém ročníků hrálo 15 účastníků druhé nejvyšší soutěže každý s každým čtyřkolově a týmy v celkem 60 kolech sehrály 56 utkání. V play off se hrálo jen čtvrtfinále a semifinále na čtyři vítězná utkání. Předkolo se hrálo v první lize naposledy v sezoně 2016/17 a finále se vrací poprvé od sezony 2010/11, kdy hrál vítěz baráž o postup na čtyři výhry s nejhorším celkem extraligy. Infografika Přehledně: Třinec má titul, do extraligy se vrací Kladno a sestupuje Chomutov Od následující sezony až do letoška úspěšné celky ze semifinále postoupily do čtyřčlenné baráže s posledními dvěma týmy z nejvyšší soutěže a hrály čtyřkolově (12 zápasů) o dvě místa v extralize. Letos si vybojovalo postup Kladno a sestoupil Chomutov, poslední tým extraligy Pardubice se v udržely a vítěz první ligy Motor České Budějovice nepostoupil. Přehled účastníků první hokejové (Chance) ligy pro ročník 2018/19: Chomutov, Motor České Budějovice, Jihlava, Vsetín, Přerov, Havířov, Prostějov, Litoměřice, Frýdek-Místek, Třebíč, Slavia Praha, Poruba, Benátky nad Jizerou, Ústí nad Labem, Kadaň, Sokolov.

autor: ČTK | před 24 minutami