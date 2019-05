Za tým si ručím sám, Erat zřejmě skončí, prozrazuje nový trenér Komety Fiala

před 3 hodinami

Extraligovou Kometu čeká nová etapa. Trenérskou lavici po třech letech opustil majitel klubu Libor Zábranský a na spadnutí je odchod zkušených matadorů Martina Erata a Leoše Čermáka do hokejového důchodu. Jaké vize má nový kouč jihomoravanů Petr Fiala, který působil na stejné pozici v Olomouci či v Jihlavě?

Jak je složité přijít do klubu, který nějakou dobu funguje na vysoké úrovni, a hned převzít roli šéfa?

Když se bavíme, tak se jako šéf necítím. (úsměv) Vím, že za to ponesu odpovědnost, ale všechno je věc dialogu. Na jedné straně je Kamil (Pokorný), který toho má už hodně za sebou, na druhé straně Jirka (Horáček), který má velké nadšení. Je to ideální dvojice.

Jak bude fungovat spolupráce mezi vámi a majitelem Zábranským?

Za tým ručím já. Bude to na mně, ale samozřejmě po konzultaci s mými kolegy. Proč nevyužít dalších hlav? V první řadě si za to ale nesu odpovědnost sám, takže já si to budu muset rozhodnout.

Bylo jasně dané, že asistenti zůstanou?

Bylo mi nabídnuto, jestli někoho mám, ale nakonec jsme se dohodli, že to zůstane ve stejném složení. Je to dobré pro mužstvo. Není důvod něco měnit. Duch tam zůstane, změní se jen jeden člověk.

Máte hodně zkušeností od mládeže. Byl to důvod, proč jste dostal nabídku od Komety, která dává juniorům hodně prostoru?

To nevím. Jde hlavně o to, aby ti mladí chtěli hrát. Pokud jsou talentovaní, ale nic pro to nedělají, tak se k těm seniorům prostě nedostanou. Určitě chceme v tomto směru pokračovat a s juniory dál pracovat. Příkladem je třeba Karel Plášek. To, co předváděl minulou sezonu, je na jeho věk naprosto parádní. Chceme, aby nebyl jediný, ale abychom tam měli dva až tři takové.

Budete chtít něco změnit?

Zatím není co. Každý trenér přinese své prvky, ale ten oddíl není v takové situaci, že by musel něco zásadního překopávat. Ty tři poslední sezony byly více než úspěšné. Copak byste překopával například hru první lajny? Je potřeba to zachovat a najít k tomu další takový útok.

V kádru máte i cizince. Jak jste na tom vůbec s angličtinou?

Špatně. Němčinu umím, ale anglicky nic moc. Musím říct, že s panem prezidentem jsem si popovídal. (smích)

Jak vypadá situace ohledně Martina Erata a Leoše Čermáka?

Jejich první slova byla, že pokračovat nebudou. Musíme jim ale dát čas. Chvíli něco neděláte a začne vám to chybět. Záleží na tom, jak se budou cítit. Určitě to není tak, že bychom s nimi na základě prvního výroku nepočítali. Není to uzavřené.

Kometa je v hokejovém světě pojem. Berete to jako vrchol své trenérské kariéry?

Já doufám, že ten teprve přijde. (smích) Je to zatím jen začátek. Jihlava ani Olomouc sice takové ambice neměly, ale je to všude stejné. Zrovna v Jihlavě je dost náročné publikum a celé to prostředí, vzhledem k tomu, že roky hrávali o titul. Pamětníci tam tím stále žijí. Byla to pro mě opravdu těžká štace. Olomouc byla klidnější, protože tam ty výkony naopak rostly. Stále si tam extraligy váží.

Podstatnou část hráčské kariéry jste strávil na Kladně, ale trénujete na Moravě. Kde jste tedy doma?

Na Moravě jsem už dvanáct let. Nejlepší roky jako hráč jsem strávil na Kladně. Zažil jsem tam tu generaci, jako je Novák, Nový, Kaberle, Sýkora, Neliba, Hořava… Téměř všichni to byli nebo jsou trenéři v nejvyšší soutěži. Doufám, že jsem od nich něco pochytil.

Potěšilo vás tedy, že se Kladno vrátilo do extraligy?

Moc jsme proti němu nehráli. Vím ale, že jsme je s Olomoucí vyřadili v baráži. Na jednu stranu cítíte radost, ale na druhou… Je to život a určitě jsem rád, že teď budeme jezdit i do Kladna.