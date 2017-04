Českou osmnáctku čeká bitva s Ruskem. Už nesmíme zklamat v přesilovkách, ví Machala

před 1 hodinou

Česká reprezentace do osmnácti let na mistrovství světa porazila v úvodním utkání Bělorusko, ale potom vyšla dvakrát naprázdno, když těsně podlehla Švédsku a v pondělí padla o tři góly s USA. Základní skupinu uzavře úterním zápasem s Ruskem a chce za každou cenu uspět.

Spišská Nová Ves - Český výběr naposledy nestačil na silné Spojené státy americké. I když začal skvěle a od 2. minuty vedl, nezvládl své přesilovky a soupeř dokonal obrat.

Rychlost a smrtící protiútoky Američanů Čechy trápily po celý zápas, výsledkem byla hořká porážka 2:5. "Proti USA jsme hráli přesilovky doslova hrozně. Tolik chyb, co jsme udělali, to bylo neskutečné. Bohužel nás to stálo celý zápas," hřímal útočník Ondřej Machala, jenž po krásné střele otevřel gólový účet zápasu.

Mladí Češi už mají účast ve čtvrtfinále jistou, ale rádi by šli do čtvrtfinále z lepší výchozí pozice. K tomu je ale nutné, aby porazili v posledním utkání základní skupiny Rusko v základní hrací době.

"Rusové jsou hodně důrazní, bude to velmi náročné utkání. Určitě nemůžeme opět zklamat v přesilovkách. Američané měli tři úniky ve vlastním oslabení, které využili. Nesmíme být tolik vylučovaní, stojí nás to hodně sil," má jasno Machala.

Rusy můžeme porazit, zní z týmu

"Musíme do zápasu vletět stejně jako proti Američanům a vyvarovat se individuálních chyb. Myslím si, že když už nebudeme chybovat v přesilovkách a budeme využívat naše šance, tak Rusy můžeme úplně v klidu porazit," věří Ostap Safin, který po nádherné akci vstřelil druhou českou branku proti USA.

Varaďovi svěřenci už dokázali v této sezoně sbornou zdolat, pevně tak věří, že se jim to povede i v důležité úterní bitvě. "Rusy jsme dvakrát porazili v říjnu v Příbrami a zvítězili jsme nad nimi i na turnaji pěti ve Švédsku. Musíme bojovat a hrát hlavně dobře z obrany. Prohrát třikrát za sebou, to by nebylo před čtvrtfinále dobré. Určitě máme velkou motivaci a chceme vyhrát," ujišťuje obránce Filip Král.

Otazník se vznáší nad obsazením brankářského postu. Bude znovu chytat jednička Jakub Škarek, nebo dostane přednost jeho kolega Jiří Patera, jenž skvěle dochytal utkání proti Spojeným státům americkým? "Ještě nevíme, kdo bude chytat, rozhodnutí je na trenérech. Pokud půjdu do brány, tak se budu snažit podat co nejlepší výkon. Doufám, že konečně zase vyhrajeme za tři body a půjdeme do čtvrtfinále ve trochu větší pohodě," přeje si Patera.

"Brankář Patera chytal famózně. Zneškodnil trestné střílení, kousl se a vedl si výborně i po zbytek zápasu," chválil dvojku svého týmu hlavní trenér Václav Varaďa.

