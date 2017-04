Zápas opustil, až když pořádně neviděl. Sestřelený mladík uchvátil hrdinstvím i Tortorellu

před 3 minutami

Podívejte se, jak Zach Werenski přišel k ošklivému zranění. | Video: YouTube

Přestože mu soupeřova střela způsobila ošklivé a bolestivé zranění, obránce Columbusu Werenski se do zápasu proti Pittsburghu vrátil. Odešel až ve chvíli, kdy na jedno oko pořádně neviděl.

Praha - Mladý obránce Zach Werenski poznává, jak play-off NHL bolí. Columbus svedl s Pittsburghem další vyrovnanou bitvu, jenže i tentokrát padl o jeden gól a za stavu 0:3 je v prvním kole na pokraji vyřazení.

Nedělní duel ovládli úřadující šampioni 5:4 po prodloužení.

Werenski, který jednou skóroval, prodloužení nehrál, protože na jedno oko de facto neviděl. Ve 34. minutě schytal do obličeje střelu Phila Kessela a okamžitě padl k ledu (viz video). Pittsburgh navíc krátce poté v souladu s pravidly vyrovnal na 3:3.

Kdyby 19letý Američan v utkání skončil, nikdo by mu nemohl nic říct. On však po šití sebral helmu s celoobličejovým krytem a šel zpátky do hry.

"Ten má ale pořádnou kuráž, co?" prohodil po zápase John Tortorella, kouč Blue Jackets. "Nepřekvapuje mě to u něj."

Ačkoliv Werenski stihl třetí dějství, prodloužení vynechal. Musel. Na to, aby sledoval dění kolem sebe, měl pod okem příliš velký otok. "Je to pravděpodobně náš nejlepší hráč, ale tohle se prostě stává," komentoval Tortorella absenci jednoho z nejlepších nováčků letošního ročníku.

autor: Sport | před 3 minutami

Související články