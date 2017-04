Je to těžší než loni, už proti Chomutovu jsem počítal s tím, že hraju naposled za Liberec, ví Šimek

před 1 hodinou

Obránce Bílých Tygrů z Liberce Radim Šimek přiznává, že letošní play off je mnohem náročnější. Sám pociťuje, že si ho protivníci mnohem více všímají.

Liberec - Liberecký hokejista Radim Šimek uznal, že cesta Bílých Tygrů k extraligovému titulu je letos mnohem trnitější než před rokem. Už ve čtvrtfinále a v semifinále si na ně vyšláply týmy Plzně a Chomutova, vítěz základní části ale nakonec obě kola zvládl. Za stavu 0:2 ve finálové sérii - navíc po domácích zápasech - nyní Liberec čelí zcela nové výzvě.

"Už to naznačila ta první dvě kola, že to bude těžší než loni. Ale o to sladší by to zase bylo, kdybychom to zvládli a titul obhájili. Jsme ve finále podruhé za sebou a chceme odvést co nejlepší práci. Ale zároveň si to užít, protože zahrát si ve finále se nepoštěstí každému," řekl novinářům obránce Šimek.

Dobře si uvědomuje, že finálová překážka je nyní hodně vysoká nejen kvůli dvěma domácím porážkám, ale hlavně s ohledem na kvalitu soupeře, jenž navíc dosáhl na zlato naposledy před dlouhými 51 lety. "Kometa od začátku sezony dominovala, tam měli neskutečnou jízdu. Pak na chvíli polevili, dohnala je nějaká zranění, včetně klíčových hráčů. Teď zase dokazují, že jsou na tom hodně dobře," ocenil Šimek.

Člen reprezentačního kádru připouští, že mimořádnou sílu má Kometa s řadou zvučných jmen na soupisce v ofenzivě. "Ta síla je velká, ale nejsou to nadlidi. Jsou to hokejisti jako my. Nelze se však soustředit jen na ty největší hvězdy, jako je například Martin Erat, to by byla chyba. Je třeba si dát pozor na každého hráče. I proto, že Kometa má dobrý celý tým," zdůraznil čtyřiadvacetiletý účastník loňského mistrovství světa v Rusku.

Sám se však zařadil mezi hvězdy soutěže a občas to pocítí na vlastní kůži. "Abych řekl pravdu, tak hlavně v sérii s Plzní jsem byl hrozně dohrávaný. Oproti loňsku je to jiné. Ale nijak mi to nevadí, když mě někdo dohrává. Naopak - když mám nějaký dobrý souboj, dostanu se tím ještě více do zápasu a pak se mi hraje líp," vysvětlil Šimek.

"A základem toho, aby člověk zbytečně nedostával rány, je dávat rychle puk od hokejky a nemazlit se s ním. Případně být na souboj připravený. Dnes je hokej tak rychlý, že máte dvě vteřiny puk a dostanete ránu, že se sotva zvednete," doplnil ofenzivně laděný bek, jenž po sezoně pravděpodobně zamíří na první zahraniční angažmá.

Zájem je o něho i ve slavné NHL, kam sice nebyl draftován, ale přesto má být v hledáčku San Jose. A Šimek přiznal, jak dobře si uvědomoval již v semifinále proti Chomutovu za stavu 2:2 na zápasy, že může jít také o jeho poslední vystoupení pod Ještědem. To kdyby Piráti zvládli pátý zápas a následně doma stvrdili postup.

"Napadlo mě, že to také může být na nějakou dobu naposledy doma. No a měl jsem v tom utkání 12 střel a připsal si gól a asistenci. Určitě je to něco, co mě nakopává. Chci si ty zápasy v libereckém dresu co nejvíce užít a budu rád, když to všichni společně zvládneme," řekl Šimek.

Myšlenkami na další účast na MS se nezaobírá, přestože lze očekávat pozvánku reprezentačního kouče Josefa Jandače. "Nad tím teď popravdě vůbec nepřemýšlím. Co bude po finálové sérii, to nevím. A ani nemám zatím náznaky, zda o mě bude zájem nebo ne. Jde to teď mimo mě," uzavřel Šimek.

