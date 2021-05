Česko - Rusko. Hokejisty čeká proti tradičnímu rivalovi poslední prověrka před MS

Příprava na mistrovství světa vrcholí. Jenže čeští hokejisté nehrají jen s vidinou šampionátu v lotyšské Rize. Dnes je totiž čeká závěrečný duel Českých hokejových her a zároveň i celé Euro Hockey Tour. Navíc s odvěkým rivalem z Ruska, který bude soupeřem reprezentace i v úvodním duelu světového šampionátu. A co víc, výběr Filipa Pešána se jeví zatím ve vynikající formě. Před dnešním duelem je první v tabulce turnaje a i pouhý bod v duelu se sbornou bude stačit k prvenství na domácím turnaji. V pražské O2 aréně se tak bude hrát o body do turnaje, získání pohody před turnajem roku a také i o samotnou nominaci. Ne všichni hráči totiž mají jistotu, že se dostanou do konečné nominace. Musíme tedy věřit, že to pro hráče bude mít dnes extra náboj.