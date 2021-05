Galvas míří do NHL, podepsal smlouvu s Chicagem. Splněný sen, září český obránce

Obránce hokejové reprezentace Jakub Galvas uzavřel dvouletý nováčkovský kontrakt s Chicagem, díky němuž si může vydělat celkem 1,85 milionu dolarů.

Blackhawks draftovali jednadvacetiletého ostravského rodáka, který odehrál poslední dvě sezony ve finské lize za Jukurit, do NHL v roce 2017 v pátém kole jako 150. hráče v pořadí.

Galvas prožívá povedené období. V první květnový den se v přípravném utkání národního týmu proti domácímu Německu zaskvěl dvěma góly a měl výrazný podíl na výhře 5:4. Nyní se dočkal smlouvy s jedním z tradičních klubů nejlepší hokejové ligy světa.

"Je to splněný sen. Pracoval jsem dlouho, abych si tento moment mohl užít a pocit je to nádherný," rozplýval se Galvas v rozhovoru poskytnutém agenturou Sport Invest, která jej zastupuje. "Sportovně se jedná jednoznačně o nejlepší dny života. Nejprve dva góly za reprezentaci, následně kontrakt s Chicagem," lebedil si hokejista.

Je přesvědčený, že k dohodě s Chicagem mu výrazně dopomohly dvě sezony na severu Evropy. "Jednalo se jednoznačně o správné rozhodnutí a jsem rád, že jsme tuto cestu zvolili," pochvaloval si Galvas, jenž do Finska odcházel z Olomouce.

"Angažmá mě posunulo hokejově i lidsky, dospěl jsem po všech stránkách. Po dvou letech v extralize jsem potřeboval nový impulz, udělat další krok k zámoří," doplnil.

Věří, že by se mohl prosadit do prvního týmu. Blackhawks zůstali letos potřetí za poslední čtyři ročníky bez play off. "Bude záležet čistě na mé formě, aktuální výkonnosti. Jsem připraven na to, že o šanci se budu muset poprat na farmě, ale těším se i na tuto výzvu. V létě se pod vedením Jakuba Fryče v Olomouci pořádně připravím, v plánu budou určitě dvoufázové tréninky a snad taky led," předsevzal si.

V Blackhawks bude mít i české spoluhráče. "S Dominikem Kubalíkem jsem se potkal už na development campu, kde jsme měli možnost se poznat. Samozřejmě od něj i od Davida Kämpfa budu sbírat informace. Ideální by samozřejmě bylo, pokud bychom k tomu měli prostor na světovém šampionátu," pousmál se Galvas, jenž si v sezoně za Jukurit připsal ve 47 zápasech 11 bodů (2+9).

"S Chicagem jsme byli v kontaktu dlouhou dobu, společně jsme konzultovali také Kubův přesun do Finska. Možnost podpisu kontraktu v Blackhawks existovala již v loňském roce, ale trpělivost se vyplatila," je přesvědčený šéf hokejové sekce agentury Sport Invest Robert Spálenka.

"Kuba se opět herně a fyzicky posunul, dohoda přichází ve správný čas. V Jukuritu dostal velký prostor na ledě i možnost individuálního rozvoje, na zámoří je připraven," prohlásil hráčský agent.

"Ještě pár let nazpět by byl s jeho figurou cíl v podobě NHL poměrně obtížný, ale soutěž se výrazně posouvá k rychlosti. Chicago je jedním z klubů, které mají hru založenou na precizní práci s pukem a kombinaci, což bude Kubovi jednoznačně vyhovovat," domnívá se Spálenka.

"Je to hráč s vysokou herní inteligencí, skvělým čtením hry. Svoji šanci si bude muset pravděpodobně vybojovat přes působení na farmě, ale jsem přesvědčen, že sen v podobě stabilního místa v NHL se mu podaří naplnit," dodal.