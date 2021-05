Hotová road movie. Sekáč jel do Prahy za reprezentací 21 hodin autem z Moskvy

Hokejový útočník Jiří Sekáč se dnes připojil k reprezentačnímu týmu, který se připravuje na mistrovství světa. Do Prahy dorazil po dlouhé cestě autem z Moskvy.

Osmadvacetiletý Sekáč absolvoval štreku do Čech dlouhou přes dva tisíce kilometrů. Jel přes Lotyšsko, Litvu a Polsko.

"Dlouhé cesty mi nevadí, i když tohle byla asi nejdelší cesta, kterou jsem absolvoval," oddech si s úsměvem.

"Docela si to užívám, jezdím vlastně každý rok takhle do Chorvatska. Žádnou krizi nebo problém jsem neměl. Vyrazil jsem hodně brzy ráno a přijel jsem kolem druhé třetí hodiny v noci do Čech," líčil Sekáč.

Menší komplikace přišly jen na rusko-lotyšské hranici. "Musíte tam vyndat všechno z auta, musíte projít různé kontroly, to bylo trošku nepříjemné. Tam jsem se zasekl asi na dvě hodinky, ale pak už bylo vše v pohodě," popisoval.

"Projel jsem to na jeden zátah. Jen jsem zastavil někde natankovat a najíst se, spát se mi nechtělo," vykládal kladenský rodák.

Autem jel tak trochu nedobrovolně. "Dva roky zpátky mi tam auto dovezl otec. Neměl jsem v plánu jet takhle, jenže ten první rok jsem kvůli covidu nemohl auto vyvézt. Letos to dopadlo tak, že jsem to musel zvládnout sám," krčil rameny útočník Omsku, jehož klub ale kvůli rekonstrukci haly využíval v tomto ročníku Kontinentální ligy (KHL) pro domácí zápasy Balašichu poblíž Moskvy.

Do Prahy dorazil už jako dvojnásobný vítěz KHL. S Omskem získal Gagarinův pohár, jenže v play off vypadl ze sestavy Avangardu jako nadbytečný cizinec. Naposledy nastoupil v polovině března, přestože byl zdravotně v pořádku.

"Nebyl jsem zraněný. Bylo nás v týmu šest cizinců, ale hrát může jen pět, nedostal jsem se do sestavy," prohlásil český legionář. "Měl jsem sice problémy s kotníky, ale nějak jsem to léčil a přestalo se mi to vracet. Takže vyřešeno a místo operace jsem se připojil k nároďáku," doufá, že další starty v sezoně ještě přidá v reprezentačním dresu.

Na tribuně mu bylo během úspěšného tažení Omsku všelijak. "Hrál jsem to první kolo, prožíval jsem to a byl plný emocí. Pak jsem vypadl ze sestavy a štvalo mě to. Čím jsme však šli dál, tak jsem čekal a věřil, že se podívám ještě do nějakého zápasu, ale bohužel se tak nestalo. Samozřejmě s těmi koly, jak jsme procházeli, se ke mně ty emoce postupně i tak dostaly a užil jsem si to nakonec asi stejně jako všichni kluci."

Vyřazení ze sestavy ho však zaskočilo. "Byl jsem z toho trošku překvapený a rozhozený. Měsíc a půl předtím, než jsem nastoupil do play off, jsem měl docela špatný otřes mozku. Byl jsem bez tréninku, ale naskočil jsem pak hned do prvního kola. Odehrál jsem to docela solidně a nečekal jsem, že už bych se v play off vůbec neukázal," přiznal Sekáč.

Klíčovou roli při triumfu Omsku sehrál český brankář Šimon Hrubec, který na závěr finále proti CSKA Moskva vychytal dvakrát po sobě čisté konto.

"On to zavřel od té doby, co vlezl do brány, nebylo to jen ty poslední dva zápasy. Chytal naprosto fantasticky celé play off. Sám jsem jen koukal, jak skvěle se dokázal psychicky i fyzicky připravovat každý den," ocenil Sekáč.

Oslavy si však vychutnal naplno. "Ty jsem si užil," smál se. "Oslavy k tomu patří. Když člověk s týmem strávil celý rok - ať už na konci hraje, nebo ne - nějaké emoce tam jsou. A ať se to povede, nebo ne, tak na konci vypustíte páru."

Dnešní utkání se Slovenskem ještě vynechá, ale pokud se nezmění plány trenérů, nastoupí do páteční odvety. A rád by si protáhl sezonu až do června.

"Mám samozřejmě velkou chuť hrát. Dlouho jsem nehrál, přestože jsem se cítil dobře. U nás v klubu se dost trénovalo, když člověk nehrál, takže odpočinek to žádný nebyl. Bylo mi líto, že už nemohu hrát. Šanci tady má každý stejnou, co bude, to bude. Já si přišel zahrát hokej a co bude dál, to neřeším. Jsem ale natěšený na zápasy a doufám, že v sezoně ještě něco odehraju."

Potřebuje také vyřešit svou budoucnost. "V Omsku určitě pokračovat nebudu, ale projednávají se nějaké další varianty. S tím, co se stalo, bych tam asi ani po takové zkušenosti nechtěl zůstávat. Byl jsem v play off vícekrát dost daleko a teď se mi poprvé stalo, že jsem nehrál a seděl na tribuně. V dobrém jsme se rozloučili a tím to skončilo. Rozhodně ale preferuju hrát i nadále KHL," řekl Sekáč.

Naopak hrdina play off Hrubec bude v Omsku pokračovat. Devětadvacetiletý rodák z Vimperku, který přišel do Avangardu na začátku listopadu z čínského klubu KHL Kunlunu, uzavřel novou dvouletou smlouvu.

"Hrubec rychle zapadl do našeho týmu a ukázal své kvality především v play off v bojích o Gagarinův pohár. Svými výkony potvrdil, že se umí vyrovnat s tlakem a dovést tým k vítězství. Stal se součástí týmu a spoluhráči věděli, že je to gólman, na kterého se mohou spolehnout," řekl klubovému webu generální manažer Omsku Alexej Volkov.

"Podepsali jsme s ním dvouletý kontrakt a Šimon už se těší, až bude hrát před našimi fanoušky v nové hale v Omsku. Fanoušci ho nadchli, když jsme přivezli Gagarinův pohár," dodal Volkov.

Hrubec měl v 18 duelech play off úspěšnost zákroků 95,3 procenta a podělil se o prvenství s Timurem Biljalovem z Kazaně. S průměrem 1,45 inkasovaného gólu skončil šestý a s pěti čistými konty se zařadil na druhé místo za Švéda Larse Johanssona z CSKA. Do KHL odešel v roce 2019 z Třince po zisku titulu. V minulosti chytal i za Motor České Budějovice.

V základní části KHL má za dvě sezony na kontě 61 utkání s průměrem 2,32 inkasovaného gólu, s úspěšností zákroků 92,9 procenta a pětkrát udržel nulu.

Účastník posledního mistrovství světa v Bratislavě v roce 2019 se dnes rovněž zapojil do přípravy národního týmu, který se chystá na šampionát v Rize.