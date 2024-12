Nástup Trumpa pomůže, věří v ruském hokeji. Tým s Čechy při náhražce turnaje zklamal

Channel One Cup byl pod tímto i jinými názvy dlouhá léta tradiční předvánoční součástí seriálu turnajů Euro Hockey Tour. V obměněné podobě pokračuje i poté, co byli Rusové kvůli válce na Ukrajině vyobcováni z hokejového společenství. Letošní náhražky se zúčastnili i někteří Češi a Slováci.

Ruský výběr do 25 let, Bělorusko, Kazachstán a tým hvězd Kontinentální hokejové ligy. Takové složení nabídl letošní ročník Channel One Cupu, který hostila SKA Arena v Petrohradu, s kapacitou 21,5 tisíce míst největší hokejová hala světa.

Tým hvězd KHL byl novinkou a na povel ho dostal bývalý dlouholetý kouč klubů v NHL a zároveň někdejší trenér kanadské reprezentace Mike Keenan.

V kádru měl vedle většiny Kanaďanů a Američanů také dva bývalé české reprezentanty Libora Šuláka a Dmitrije Jaškina nebo trojici Slováků Patrika Rýbara, Michala Čajkovského a Adama Ružičku.

Zatímco Mezinárodní hokejová federace IIHF odstřihla ruský hokej od svých mezinárodních soutěží, zmínění hráči nastoupili na turnaji v Petrohradu v dresech s vlajkou své země na hrudi.

Ale mužstvo, jehož součástí byli i známí zámořští hokejisté jako Alex Galchenyuk nebo Ryan Spooner, neoslnilo. S Rusy padlo 1:4, potom sice zdolalo Kazachstán 3:1, jenže na závěr schytalo debakl 1:6 od Bělorusů.

"Vzhledem k tomu, kolik úsilí vedení KHL vynaložilo na shromáždění a motivaci zahraničních hráčů, byla úroveň týmu překvapivě průměrná," hodnotil redaktor webu sport-express.ru Michail Zislis.

S rezervou bral i výsledky Rusů, kteří na turnaji po dalších vítězstvích 4:3 v prodloužení proti Bělorusku a 3:1 proti Kazachstánu obhájili loňský triumf.

Zato trenér Rusů Roman Rotenberg hýřil sebevědomím.

"Jsme velmi rádi, že jsme Channel One Cup vyhráli podruhé za sebou. Stabilita je známkou mistrovství. Má to velkou cenu," prohlásil, přestože Kazachstán a Bělorusko jsou kvalitou daleko za soupeři, s nimiž byla sborná zvyklá se měřit.

"Turnaj měl celkovou návštěvnost 74 tisíc diváků, myslím, že ani na mistrovství světa organizátoři taková čísla nemají," pokračoval a popíchl také NHL, která bude v Montrealu a Bostonu v únoru pořádat turnaj 4 Nations Face-Off.

"Srovnejme ten turnaj s Channel One Cupem. Boston má menší arénu než Petrohrad, Montreal také. Zde je odpověď. Z pohledu diváka je to lepší tady," nabídl Rotenberg poněkud zjednodušené porovnání.

Na začátku roku 2022 se stal hlavním trenérem Petrohradu, ačkoliv neměl s hokejem jako hráč ani trenér žádné zkušenosti. Zanedlouho se muž s blízkými vazbami na prezidenta Vladimira Putina dostal až na střídačku izolovaného národního týmu.

A přestože Rusové v Petrohradu vystupovali jako výběr do 25 let, v týmu nechyběli 34letý Sergej Plotnikov, 32letý Jevgenij Kuzněcov nebo 30letý Michail Grigorenko.

"Z mého pohledu jsme připraveni vrátit se na mezinárodní scénu třeba zítra. Náš tým je připraven, svědčí o tom výsledky," řekl Rotenberg a pustil se také do úvah, co by mohlo ruský návrat do IIHF uspíšit.

"IIHF nečiní všechna rozhodnutí sama, proto si objektivně zhodnoťme situaci. K jakému datu odchází (Joe) Biden? 20. ledna? Vraťme se k tomu po změně amerického prezidenta," naznačil Rotenberg.

"Pak budeme schopni objektivně posoudit načasování návratu ruského týmu. Pomůže (Donald) Trump? Položte prosím tuto otázku Trumpovi. Mám jiné příjmení, nejsem Trump," uzavřel ruský trenér na tiskové konferenci po konci Channel One Cupu.

Je jisté, že o nadcházející mistrovství světa ve Švédsku a Dánsku ruská reprezentace přijde, už počtvrté v řadě. Předpokládá se, že zákaz od IIHF bude platit také pro olympiádu 2026 v Itálii, rozhodnuto by mělo být nejpozději v březnu.