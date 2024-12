Čechokanaďan se po krachu proti "svým" stal terčem. Hvězdný otec teď ostře účtuje

Za Kanadu si na nadcházejícím mistrovství světa dvacítek opět zahraje obránce Oliver Bonk. Před rokem nechtěnou tečí poslal Česko do semifinále, což mu někteří krajané nemohli odpustit. Nešťastníkův otec, bývalý český centr Radek Bonk, se teď vůči nim ostře vymezil.

Tři asistence a čtyři plusové body v pěti zápasech. Bonk na minulém světovém šampionátu jakožto jeden z nejmladších hráčů týmu obstál.

Přesto byl nakonec terčem hněvu, na svém instagramovém účtu četl jednu zlostnou zprávu za druhou.

Ve čtvrtfinále proti Česku, zemi, jejíž pas vlastní stejně jako ten kanadský, se za stavu 2:2 pár vteřin před koncem základní hrací doby nachomýtl k rozhodujícímu momentu - tečoval mimo dosah vlastního brankáře střelu Jakuba Štancla.

Favorizovanou Kanadu, kterou tou dobou hřály čtyři finálové účasti v řadě, předčasný konec opařil.

Někteří kanadští příznivci si vybíjeli vztek na nebohém Bonkovi, jehož Instagram zaplavily nevybíravé komentáře. Obránce proto raději na čas přepnul účet na soukromý režim, jinými slovy omezil veřejnosti přístup.

"Samozřejmě máme svobodu slova, takže si můžete říkat, co chcete, ale ty nadávky, kterým čelil…," nechápal hráčův otec Radek Bonk, který nedávno mluvil s deníkem Ottawa Citizen. "Možná to bylo od dospělých, možná ne. Za klávesnicí nebo přes telefon se cítí statečně. Já si myslím, že by mělo být možné tyhle chlápky najít a praštit je do obličeje."

"Všichni byli zklamaní, protože Kanada prohrála, to chápu, ale některé ty komentáře byly zatraceně absurdní," dodal Bonk.

Osudné čtvrtfinále sledoval přímo ve švédském dějišti, takže syna viděl hned po utkání.

"Byl zničený, řekl něco ve stylu, že se prohrálo kvůli němu. Já mu pověděl, že neměl šanci udělat něco lépe. Té teči předcházely čtyři chyby. Měli jsme puk a ztratili ho. Pár kluků šlo střídat ve špatnou chvíli. On si při bránění toho útoku počínal bezvadně, akorát se od něj odrazil puk. Když mu to došlo, cítil se lépe," líčil Bonk.

Po návratu do zámořské juniorky OHL pak mladý zadák ukázal, že nešťastná teč mu ruce nesvázala. Body sbíral po ještě větších hrstech než před šampionátem.

"Trochu mi dělalo starosti, jak zareaguje," přiznal otec. "On ale hrál nejlepší hokej v životě. Říkal jsem si, jaký je to bojovník. Někteří kluci si takové věci berou více než jiní, ale jeho to vůbec nerozhodilo. Byl jsem na něj hrozně hrdý."

Devatenáctiletý Bonk, 22. hráč draftu NHL 2023, už má v kapse nováčkovskou smlouvu s Philadelphií.

V aktuální sezoně ale znovu nastupuje v juniorce, kde ve 24 zápasech za London posbíral 21 bodů (6+15).

Zatímco místo v české dvacítce by měl prakticky jisté, nominaci do té kanadské si navzdory loňské účasti musel vydobýt v přípravném kempu.

Tentokrát ho nečeká "výlet" do Švédska, ale domácí MS v Ottawě, kde se narodil a kde jeho otec v dresu tamních Senators prožil největší část zářné kariéry.

Hokejově mladý Bonk vyrůstal i v tuzemsku, konkrétně v Kopřivnici, a to díky otcově angažmá v nedalekém Třinci, ale ne dost dlouho, aby mohl Česko reprezentovat.

Barvy Kanady hájil už na dorosteneckém Hlinka Gretzky Cupu 2022, kde zlatý úspěch komentoval i v češtině.

Teď si po rok starém krachu zopakuje juniorské mistrovství světa, nejprestižnější mládežnický turnaj. Na Čechy může opět narazit nejdřív v play off, neboť hrají ve druhé skupině.

"Minulý rok jsme si možná trochu mysleli, že to máme v kapse. Že to bude lehčí, než jaké to ve skutečnosti bylo. Musíme tedy být soutěživější a lépe připravení," komentoval nedávno, jak dostat Kanadu zpět na vrchol.