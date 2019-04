Po zpackaném podzimu, který znamenal konec nadějí v Evropě i v ligové soutěži, sice hráči Sparty zabrali a až do tohoto víkendu jen vyhrávali, přesto na lepší než třetí místo v lize pomýšlet nemohou. Proto musí vrhnout veškeré síly do MOL Cupu. A budou mít rozhodně co napravovat, jednak v sobotu podlehli překvapivě Mladé Boleslavi, navíc v pohárové soutěži neuspěli už pěknou řádku let. Čtvrtfinále hrají po třech letech. Tehdy dotáhli Letenští svou pouť až do semifinále, kde prohráli s Jabloncem. Navíc mají o motivaci postaráno i kvůli soupeři.