Živě: Inter - Slavia. Pražané s Olayinkou na hrotu. Godín a Sánchez jen na lavičce

Do základní skupiny Ligy mistrů se Slavia probojovala ze čtvrtého předkola, ve kterém narazila na rumunskou Kluž. Po vítězství 1:0 na půdě soupeře totiž Pražané ve stejném poměru vyhráli také na domácím trávníku. Do nejprestižnější klubové soutěže se tak Slavia probojovala po dvanácti letech, kdy si zahrála základní skupinu proti Arsenalu (0:7, 0:0), Seville (2:4, 0:3) a Steaue Bukurešť (2:1, 1:1). Byl z toho postup do 3. kola tehdejšího Poháru UEFA.