Zoufalí fanoušci cítí levárnu. Potápí Arsenal íránský superagent a gangster?

Nejen příznivci Gunners, ale i celá řada britských odborníků zůstala civět v němém úžasu: David Luiz po hororovém představení v utkání proti Manchesteru City prodloužil v Arsenalu smlouvu. A s ním i další fotbalisté, o jejichž přínosu pro kdysi hrdý klub se dá vážně pochybovat. Co se to děje? Jednou z částí spletité odpovědi může být jméno Kia Joorabchian.

Po víkendové porážce 0:3 na Etihad Stadium měli takřka všichni jasno. Éra třiatřicetiletého Davida Luize, brazilského stopera kdysi ceněného za výkony v dresu Chelsea nebo Paris St. Germain, je definitivně u konce.

"Je mi trochu smutno, protože je to zřejmě naposledy, co jsme ho viděli hrát Premier League. Jeho smlouva končí a já si nedokážu představit, že by ji Arsenal obnovil. Arteta už ho do sestavy znovu nezařadí," uvedl pro Sky Sports třeba bývalý anglický reprezentant Jamie Carragher.

Nakonec se ale stal opak. Arsenal ve středu oznámil, že fotbalový dvojník Alexe Krále obdržel k podpisu smlouvu na další rok.

Čtyřletý kontrakt dostali Španěl Pablo Marí i Portugalec Cedric Soares, který proměnil své hostování ze Southamptonu v přestup, přestože během jara neodehrál v dresu Gunners ani jedinou minutu.

Fanoušky podivné kroky rozčilují a jsou přesvědčeni, že by během dvaadvacetileté vlády manažera Arséna Wengera něco podobného nebylo možné. A najde se mezi nimi dost těch, kteří by teď, poučeni vývojem posledních let, rádi vzali zpátky tehdejší naivně ambiciózní výkřiky "Wenger ven".

Jistě, Arsenal zůstával dlouhodobě za očekáváním, nezískával žádné trofeje, to ovšem ještě samo o sobě neznamenalo, že byl neúspěšný. Jenže některé standardy, například neomylné každoroční účinkování v Lize mistrů, už fanoušci brali jako samozřejmost, což se ve světle momentální trudné reality ukazuje jako velká chyba.

Severolondýnský klub po koronapauze prohrál dva ze tří zápasů a plánované nahánění pohárových příček se nekoná. Zoufalství už by se dalo krájet, obzvlášť v součtu s prazvláštní přestupovou politikou.

Hodně se v této souvislosti v posledních dnech skloňuje právě Joorabchianovo jméno.

Britsko-kanadský v Teheránu narozený byznysmen, který sám sebe nechce nazývat agentem, protože jeho ambice sahají mnohem výš (dříve prohlásil, že by chtěl vlastnit klub v Premier League), zastupuje jak Soarese, tak Davida Luize.

Osmačtyřicetiletý muž se považuje za investora nebo poradce, má za sebou pochybnou minulost, jež ho spojuje například s již zesnulým ruským oligarchou Borisem Berezovským, a v jeho minulém působišti v Brazílii jej otevřeně označují za "fotbalového gangstera".

Aktuálně má blízký vztah hned se dvěma šéfy Arsenalu. V klubových lóžích bývá po jeho boku viděn jak šéf fotbalu Raul Sanllehi, tak technický ředitel Edu.

Vliv Joorabchiana ilustruje také seznam potenciálních posil Arsenalu, o kterých se dlouhé měsíce spekuluje - Brazilec Willian z Chelsea, jeho krajan Philippe Coutinho i brankář Norberto Neto patří rovněž do jeho stáje.

U řekněme provinčních či průměrných týmů anglické nejvyšší soutěže není podobná praxe výjimečná.

Jeden "superagent" pomáhá vytvořit osu týmu. Dobrým příkladem je Wolverhampton, který díky spolupráci s Jorgem Mendesem v letošní sezoně úspěšně těží ze své portugalské kolonie opor.

U top týmů, mezi které by se Arsenal stále rád řadil, je ale něco takového výjimkou.

"Je to potvrzení toho, že už jsme průměrný tým. Tohle by Wenger nedopustil. Věděl, že když takového superagenta přivedete do klubu, těžko se pak zbavujete jeho i hráčů," trefně se na Twitteru vyjádřil jeden z příznivců Gunners.

Deník Daily Mail v tomto kontextu zavzpomínal na rok 2014, kdy už si Wenger mnul ruce, jak do týmu pořídí prvotřídního kolumbijského snajpra Radamela Falcaa. Než zjistil, že fotbalistův agent (právě výše uvedený Mendes) jen využil Arsenal k lepší vyjednávací pozici s Manchesterem United.

Poučil se a tímto způsobem už žádné posily získávat nechtěl.

Francouzská legenda měla až na pár posledních sezon v rukou veškeré rozhodování o posilách a proměnách kádru. O tom si současný spíše trenér než manažer Mikel Arteta může jen nechat zdát.

Z Arsenalu tato perspektiva dělá nesmírně zranitelný klub, dalece vzdálený filosofii, kterou Wenger zaváděl a která - jak už teď fanoušci hořce zjišťují - velmi dobře fungovala.