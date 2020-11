Zidane si zahrával s ohněm a spálil se. Vedení je naštvané, kabina ho nechápe

Zinedine Zidane v roli trenéra Realu Madrid zvolil pro nedělní zápas s Valencií překvapivou sestavu. Vynechání některých hvězd šokovalo novináře i fanoušky. Real podlehl Valencii ostudně 1:4 a Zidanova volba úvodní jedenáctky se nesetkala s pochopením ani v kabině.

Francouzský kouč neměl před utkáním s Valencií jednoduchou situaci. Kvůli koronaviru musel oželet hvězdy Edena Hazarda a Casemira. O to překvapivější bylo, když po absencích dvou klíčových hráčů ve středu pole do základní sestavy nenominoval ani Toniho Kroose a Ferlanda Mendyho.

Místo toho se v základu objevili Marcelo a Isco, kteří jsou dlouhodobě z formy. Především brazilský bek je od začátku sezony pod palbou kritiky kvůli svým výkonům. "Je horší a horší," opřel se do jeho hry komentátor Carlos Carpio. Ani Iscovi se příliš nedaří.

Podle všeho je to téma i pro hráčskou kabinu. "Hráči pořád plně důvěřují Zidanovi, ale volbu sestavy proti Valencii jednoduše nepochopili. Sami vidí, komu se na hřišti zrovna daří a komu ne," popsal situaci v týmu deník Marca.

Mendy nakonec do utkání vůbec nedosáhl, přitom během svých posledních výkonů proti Interu Milán, Barceloně nebo i Huesce patřil k lepším hráčům na hřišti.

"Pro výsledek dnešního zápasu nemám žádné vysvětlení," musel po porážce přiznat Zidane. "Za prohru ve Valencii můžu já," sypal si popel na hlavu. Stejného názoru jako on byli údajně i někteří hráči, dost možná mezi nimi byl i Kroos.

Ten patří ke stabilním článkům sestavy a jako jeden z mála v současném Realu podává vyrovnané výkony. Přesto se proti Valencii dostal na hřiště jen na poslední čtvrthodinku.

Problémy měla především obrana Madridu, což vyústilo ve tři penalty, které proměnil Carlos Soler. "To je moc… Je to moje vina. Jsem trenér a musím najít řešení. Musíme se zlepšit především v obraně," uvědomuje si Zidane.

Zápasu nebyl osobně přítomný prezident klubu Florentino Pérez, "klidná síla" ve vedení Realu. Ostatní členové klubového vedení po prohraném utkání na tribuně neskrývali frustraci z prohry 1:4.

Evropské soutěže nyní čeká reprezentační pauza. Real Madrid bodově stále drží krok se špičkou La Ligy. Primárním cílem pro Zidana bude postup do jarní fáze Ligy mistrů. Důležitý krok udělal jeho tým minulý týden proti Interu Milán. Výhru potřebuje potvrdit v odvetě za necelé dva týdny, to by mohlo Zidanovu pozici posílit.