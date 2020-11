Super Parade. Koller před 18 lety vychytal Bayern a ohromil fotbalový svět

jšk

Sice branku dal, přesto jeho Borussia Dortmund na tehdejším Olympijském stadionu prohrála s Bayernem Mnichov 1:2. Pro útočníka Jana Kollera mohl být "Der Klassiker" z roku 2002 jeden ze zápasů, na který by si po letech možná ani nevzpomněl. Kdyby... Kdyby za protesty neviděl červenou kartu bankář Jens Lehmann a reprezentační útočník místo něj nezamířil do branky.

Jan Koller si navléká rukavice a míří do brány | Foto: ČTK

Je to na den osmnáct let, kdy se Jan Koller postaral o prvotřídní senzaci ve fotbalovém světě. Jeho fotky v zašpiněném oranžovém dresu se jmenovkou Lehmann na zádech zaplnily sportovní stránky světových médií, renomovaný magazín Kicker českého dlouhána dokonce vytáhl do sestavy kola.

Jan Koller a jeho brankářské umění | Video: Youtube.com

Nebylo to poprvé, ale mezi brankáři Koller ještě nekraloval.

"Ano, pobavilo mě to. Zvlášť, když Kicker je seriózní časopis," usměje se s odstupem času nejlepší střelec reprezentační historie. Na jednu stranu o byla možná provokativní volba, na druhou stranu zcela zasloužená.

Koller dal v sedmé minutě zápasu gól, domácí ovšem dvěma bleskovými údery zápas otočili. Druhá trefa z 66. minuty navíc vytočila gólmana Borussie Jense Lehmanna natolik, že za protesty dostal druhou žlutou kartu. S protože Dortmund už předtím třikrát vystřídal, do branky musel dobrovolník "Dino".

Před pětašedesáti tisíci diváky se přitom postavil ofenzivní mašině. Skvostná jména plnila soupisku bavorského týmu: Ballack, Santa Cruz, Pizzaro, Salihamidžić nebo Elber. "Máme nejlepší tým v historii," těšil se tehdejší šéf velkoklubu Karl-Heinz Rummenigge.

Jenže Koller v brance zářil. Pochytal hned několik střel, balony s přehledem stahoval ze vzduchu. Ani jednu z hvězd Bayernu skórovat nenechal. Ani Michaela Ballacka, který po akci z levé strany zakončoval bombou k tyči. "Super Parade von Jan Koller," křičel do mikrofonu nadšený komentátor televize SAT 1.