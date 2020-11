Nad německou reprezentací se podle Bierhoffa vznáší temný mrak

Podle technického ředitele německé fotbalové reprezentace Olivera Bierhoffa promarnil národní tým sympatie veřejnosti.

Nad mužstvem Joachima Löwa se podle něj vznáší temný mrak. Bierhoff očekává, že současná generace nepředvede maximum na Euru 2021, ale až na mistrovství světa 2022 a domácím evropském šampionátu 2024. Ve středu čeká Německo přípravný duel s Českou republikou.

Němci v roli obhájců zlata vypadli na světovém šampionátu 2018 v Rusku už v základní skupině. Nedařilo se jim ani v následném prvním ročníku Ligy národů, v němž nevyhráli žádný ze čtyř zápasů a ve skupině skončili poslední. Od sestupu z elitní skupiny je zachránila pouze úprava formátu soutěže.

V současném druhém ročníku Ligy národů zvítězilo Německo v jediném ze čtyř duelů. Ve vyrovnané skupině však ztrácí pouze bod na vedoucí Španěly. "Prosázeli jsme sympatie k národnímu týmu. V současné chvíli nejsme nejmilovanějším německým dítětem. Pochopitelně se mi to jako zodpovědné osobě nemůže líbit. Hlavně ale bolí to, jak se přistupuje k mladým hráčům. Nad národním týmem se vznáší temný mrak. Víme, že si musíme získat důvěru krok za krokem," řekl Bierhoff na dnešní tiskové konferenci.

"Samozřejmě jsme se dopustili chyb, ale za poslední dva roky jsme prohráli pouze s Nizozemskem. Spousta národních týmů se po takovém turnaji, jaký jsme prožili v roce 2018, na dva tři roky vytratí. Mladí hráči si vybudovali důvěru, kterou splatí," uvedl dvaapadesátiletý rodák z Karlsruhe.

Nevyloučil, že se do národního týmu vrátí dřívější opory. Například obránci Jerome Boateng, Mats Hummels a útočník Thomas Müller, kteří pomohli v roce 2014 na mistrovství světa v Brazílii ke zlatu, naposledy reprezentovali na podzim 2018.

"Této otázce se budeme nadále věnovat. Potěší mě, když se Boatengovi nebo Hummelsovi bude dařit. Zároveň si ale myslím, že je dobře, že jde Jogi (Löw) vlastní cestou," prohlásil Bierhoff.

"Nejprve se musíte podívat do historie, když do týmu zpátky povoláváte hráče. Lothar Matthäus se vrátil v roce 1998 na světový šampionát, a i když byl dobrý a choval se bez problémů, s mužstvem to něco udělalo," konstatoval bývalý útočník Udine, AC Milán nebo Monaka.

Cílem je podle něj odehrát silné Euro, které se kvůli pandemii koronaviru přesunulo z letošního léta na rok 2021. Všechna tři utkání základní skupiny sehrají Němci v Mnichově. "Musíme si ale uvědomit, že mužstvo na mistrovství Evropy nebude na svém maximu. To spíš v roce 2022 nebo 2024," řekl Bierhoff.

Myslí si, že tým je stále křehký, což dokázaly nedávné výsledky. "Často jsme hráli dobře, a přesto jsme inkasovali. Při říjnovém srazu jsme měli jen čtyři hráče, kteří v reprezentaci odehráli přes 50 zápasů. Proti České republice budeme mít hráče, kteří průměrně odehráli sedm utkání," uvedl Bierhoff.

Proti svěřencům kouče Jaroslava Šilhavého nenastoupí hráči z Bayernu Mnichov, Realu Madrid, Chelsea a Mönchengladbachu. "Jsme teď velmi soustředění. Máme pár nových tváří, které můžeme proti České republice otestovat," konstatoval Bierhoff, na něhož Češi nemají dobré vzpomínky. Ve finále Eura 1996 v Anglii jim v prodloužení vstřelil zlatý gól, kterým rozhodl o prvenství Němců.

Po středečním souboji s Českem v Lipsku přivítají Němci na stejném místě v Lize národů Ukrajinu, která má rovněž šest bodů. Poté je v Seville čekají Španělé. "Naším cílem je porazit Ukrajinu, abychom do Španělska jeli s body," prohlásil autor 37 reprezentačních branek v 70 zápasech.