Bundesliga má nového nejmladšího střelce historie, Dortmundu to ale k bodům nepomohlo

Osm hráčů německého týmu mělo týden před mistrovstvím světa hokejistů do 20 let v Edmontonu pozitivní test na koronavirus. Plánovaný přípravný zápas s českými juniory, který se měl hrát 23. prosince, byl proto zrušen, stejně jako utkání proti Rakousku o dva dny dříve. Německý výběr má podle mezinárodní federace IIHF karanténu do 24. prosince.

O tři dny kratší karanténu hygiena provincie Alberta nařídila švédskému týmu, v němž se objevily dva případy nákazy. Švédové tak přijdou o přípravný duel s Kanadou.

"Samozřejmě to pro nás byl v první chvíli šok. Nemáme si co vyčítat. Dávali jsme pozor na všechno a bezpečnostní opatření jsme sami ještě zvýšili," řekl agentuře SID sportovní ředitel německého hokejového svazu Christian Künast.

Němečtí junioři mají do turnaje vstoupit den po konci karantény 25. prosince zápasem proti Finsku. Švédové začnou o den později utkáním proti českému výběru.

Němci i Švédové přišli už před cestou do edmontonské "bubliny" o několik hráčů kvůli nákaze. Švédský tým musel dokonce vyměnit trenéra.