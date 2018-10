Video: To byla pumelice. Obránce Bohemians nadchl dělovkou od půlícího kruhu

před 50 minutami

Ir Ian Morris je dalším adeptem na cenu pro nejkrásnější gól roku.

Dublin/Praha - Takový gól se jen tak nevidí. V pondělním utkání fotbalového Irského poháru zachytil Ian Morris uprostřed hřiště odkop soupeře z Corku udělal pár kroků a těsně za půlícím kruhem napřáhl.

Neskutečnou pumelici obránce Bohemians Dublin stihl gólman domácích jen líznout rukavicí, míč se odrazil od břevna do brány a ven. Hráči Bohemians se sice pokoušeli neúspěšně dostat balon znovu do sítě, ale nebylo to třeba, sudí po chvilce správně gól uznal. Televizní záběry prokázaly, že se od břevna odrazil opravdu za čáru.

Díky parádní Morrisově trefě z 59. minuty snížil dublinský tým na 1:2, další gól už pak v zápase nepadl.