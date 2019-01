Video je zlo, zuří v Anglii. Takhle vyhrávat nechci, prohlásil i kouč Tottenhamu

před 34 minutami

Projekt videorozhodčího má po úterním úvodním semifinále anglického Ligového poháru mezi fotbalisty Tottenhamu a Chelsea další odpůrce.

Technologii ostře zkritizovali oba trenéři londýnských rivalů a domácí kouč Mauricio Pochettino dokonce po výhře 1:0 z kontroverzní penalty prohlásil, že ho takové vítězství ani netěší. Video podle něj nemá rád nikdo z hráčů ani trenérů.

Video hrálo hlavní roli u jediné branky úterního utkání. Domácí kanonýr Harry Kane v 25. minutě upadl po úniku po faulu brankáře Kepy Arrizabalagy v pokutovém území, ale asistent sudího odmával ofsajd.

Hlavní arbitr však po poradě s videorozhodčím usoudil, že se o postavení mimo hru nejednalo a nařídil penaltu, z níž sám Kane nezaváhal.

Chelsea přišla po zápase s tím, že má lepší záběry a že se o ofsajd skutečně jednalo. "Před pár minutami jsem viděl videozáznam z naší kamery a šlo o ofsajd. Naše kamera byla přesně v lajně s Kanem. Byl v ofsajdu hlavou a kolenem," citovala BBC trenéra Chelsea Maurizia Sarriho.

Podívejte se na klíčovou situaci utkání:

This is a clear video evidence that Harry Kane was offside pic.twitter.com/loFoT1DiZY — MR CHELSEA (@jacobnnie) January 9, 2019

"Rozhodčí zastavil a nepokračoval za míčem - pro naše obránce to byl tedy ofsajd. Nevím, zda brankář, ale obránci tím byli určitě ovlivněni. Myslím, že angličtí rozhodčí nejsou schopni tenhle systém používat, měli by se to naučit. Je velmi podivné, že v Premier League se video nepoužívá a v Ligovém poháru ano," dodal italský kouč.

Ještě kritičtější byl k videu domácí kouč Pochettino. "Získat tím výhodu je pěkné, ale netěší mě vyhrát zápas takhle. Nemám rád video. Dnes jsme získali výhodu, ale po sledování mistrovství světa a jiných lig vidím, že nikdo není šťastný od prvního dne, kdy to začali používat," uvedl Pochettino.

"Každý týden sleduji španělskou ligu a nikomu se to nelíbí. Velkým klubům, malým klubům. Těm, co hrají o titul, i těm, co hrají o záchranu. To je pro nás dobrý příklad. Máme šest měsíců na to zlepšit tento systém a čeká nás hodně práce," doplnil argentinský kouč.