V Anglii přišli na způsob, jak stadiony bezpečně zaplnit fanoušky. Pomoci má aplikace

Máte negativní test na koronavirus nebo protilátky v těle? Tak si můžete koupit lístky na Premier League. Tak by měla fungovat aplikace vyvíjená britskou technologickou firmou. Na ostrovech chtějí zavést zdravotní pas, který bude možné ověřit například při nákupu vstupenek i na stadionu.

O aplikaci se už zajímá britská vláda, která by ji ráda primárně použila pro zdravotníky v první linii. Zbystřil ale i šéf Premier League Richard Masters, který vycítil šanci, jak anglické lize aplikací také pomoci.

Zástupci ligy by se měli ještě tento týden sejít s vývojáři aplikace z firmy VST Enterprises a diskutovat s nimi nad možnostmi využití při kontrole zdraví fanoušků u vstupů na stadiony. Technologie zaručující zdraví fanoušků by mohla pomoci k návratu fotbalu na trávníky.

Takzvaný zdravotní pas by měla být aplikace s výsledky testů, kterou by měl každý testovaný u sebe. Při nákupu vstupenky by fanoušek musel nechat naskenovat data ze svého pasu, to samé by jej čekalo při vstupu na stadion. Bylo by tak možné zajistit, aby se nákaza na stadionech nešířila a mohlo se hrát s diváky.

Má to ovšem háček. Aby celý systém fungoval, je třeba zavést masové testování, což se zatím britské ani většině evropských vlád nepodařilo zajistit. Bez negativního testu na koronavirus nebo protilátek v těle by se člověk totiž na stadion nedostal.

Testování by mělo probíhat nadále pouze odbornými pracovníky, ale výsledky by měly být nahrány do aplikace pro každého uživatele.

S myšlenkou "imunitních pasů" přišel už minulý týden britský ministr zdravotnictví. Lidem s protilátkami proti covid-19 by měly umožnit návrat do běžného života. Pasy by měly pomoci zemi při přechodu zpět k normálnímu stavu po uvolnění karantény.

"Může to fungovat ve všech oblastech života včetně sportu. Jednali jsme na nejvyšší úrovni s ministerstvem zdravotnictví i vládou," řekl manažer Manchesteru United Mike Farnan pro Sportsmail. "Není to žádná magie a neříkáme, že to okamžitě zaplní stadiony, ale v přechodové fázi to může velmi pomoci," dodal.