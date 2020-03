Útočníkovi Realu hrozí vězení. Místo karantény slavil v centru narozeniny přítelkyně

Útočník Realu Madrid Luka Jovič si po návratu do Srbska během přerušení španělské fotbalové ligy nelámal hlavu s nařízenou karanténou a v centru Bělehradu slavil narozeniny své přítelkyně.

Naštval tím srbskou premiérku i svého zaměstnavatele, od kterého mu hrozí pokuta. V případě opakování prohřešku může skončit i za mřížemi.

"Místo karantény zábava v Bělehradu," upozornil na Jovičovo chování srbský deník Blic.

Na to reagovala i srbská premiérka Ana Brnabičová. "Vidíme tu negativní příklady našich dobře placených fotbalistů, kteří ignorují po návratu domů izolaci," uvedla.

Státní zastupitelství v Bělehradu hodlá vznést proti Jovičovi obvinění z porušení povinné karantény, do níž se musí občané cestující z rizikových zemí povinně uchýlit na 28 dní. Španělsko mezi takové země patří.

"Jovič nedodržel izolaci, když opustil svůj byt. Jako omluvu uvedl, že šel do lékárny. Pokud by se to opakovalo, čeká ho tvrdší trest a možná vězení. Zákony platí pro všechny a úřady nebudou rozlišovat, čím si kdo vydělává," citovala média zdroj z prokuratury.

Do karantény poslal slavný madridský klub celý fotbalový tým poté, co měl pozitivní test na koronavirus jeden z členů basketbalového mužstva Realu. Španělská liga byla přerušena před týdnem.

Dvaadvacetiletý Jovič přestoupil do Realu loni za 60 milionů eur z Frankfurtu, v jehož dresu v předchozí sezoně vstřelil 27 soutěžních gólů. V novém působišti se dostal do základní sestavy jen ve čtyřech ligových zápasech a má na kontě dvě branky.