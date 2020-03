Pro sportovce fungujeme jako koronavirová linka, říká šéflékař českých olympioniků

Jiří Neumann sleduje situaci kolem koronaviru nejen z hlediska své běžné lékařské praxe, ale také jako šéflékař českého olympijského týmu. Zkušený doktor chápe vyhlášenou karanténu, ale sportování lidí vidí i v této mimořádné době jako dobrou a užitečnou věc.

Pozice šéflékaře české výpravy je ve chvíli, kdy do plánovaného začátku olympiády v Tokiu chybějí čtyři měsíce a celý svět řešit pandemii koronaviru poměrně náročná.

"Řešíme koronavirus a v rámci turbulentní doby neřešíme jen, co to koronavirus je, ale také jestli budou olympijské hry. Určitě budou. Ale hlavně s potenciálními olympioniky komunikujeme ohledně jejich přípravy," uvedl Neumann pro deník Aktuálně.cz.

Čeští sportovci se na hry připravují po celém světě. Olympijský výbor pro ně funguje jako jakási koronavirová i právní linka. "Snažíme se jim radit, jak se mají vůbec dostat domů. Když už jsou na cestě, tak je pak zajímá, jestli je doma čeká karanténa a jestli si mají nechat vystavit neschopenku. Pro profesionální sportovce se řeší i právní věci. Tedy co to znamená, kdy jsou v karanténě a co to znamená, když je v pracovní neschopnosti," vysvětlil lékař z Hradce Králové.

Sport je prospěšný

Nutnost restriktivních opatření vyhlášených vládou lékař chápe. "Žijeme nyní v tom, že je karanténa. Zbytečné zdržování se kdekoliv je trestným činem a jako představitel ČOV pro zdravotní zabezpečení musím ctít tyto zákony. Na druhou stranu, jsme lékař a v ordinaci mám hodně pacientů a moje péče tak v tomto okamžiku není nějak zamražená," míní absolvent Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

"Je pravdou, že naše péče je péčí komplexní o pohybový aparát, takže máme i pacienty, kteří byli v potenciálně rizikových oblastech a případně mají i chřipkové příznaky," uvedl uznávaný sportovní lékař.

Neumann věří, že lidé v Česku karanténu zvládnou a budou ji dodržovat až do konce. Počítá sice s nárůstem počtu pozitivních případů nákazy novým koronavirem, ale i tak vidí sportování lidí za dobrou věc.

"Můj osobní názor je, že pokud sportování bude mít pravidla, byla by to pozitivní věc. Za rekreační a hobby sportovce bych se přimlouval. Mnozí lidé se mnou nebudou souhlasit, ale byl bych pro, aby se během příštích deseti až čtrnácti dnů venkovní sportoviště - s určitými pravidly fungování - otevřela. Pokud to nebude velká skupina, tak by mi dala za pravdu řada lidí," uvedl lékař.

Neumann jde dál. Pokud se budou dodržovat předem stanovená pravidla, byl by i pro otevření vnitřních sportovišť. "Pokud se ta pravidla dodrží, v průběhu dne se sportovci prostřídají a vše se pečlivě vydesinfikuje, šlo by sportovat i ve vnitřních prostotách. Samozřejmě by tam nebyli ti, kteří byli v rizikových oblastech nebo mají teplotu," upozornil chirurg.

Pravidla musí ctít i profesionální sportovci

Zajímavým lékařsko-právním problémem je, zda se karanténa vztahuje na vrcholové sportovce, když si půjdou třeba zaběhat do lesa.

"To je velká otázka. Pokud jsou zaměstnanci různých středisek například jako instruktoři, tak je to pro ně práce a zaměstnání. Pokud by se nikde nesdružovali a individuálně by trénovali, nebral bych to za nic negativního. Špatně by ale bylo, pokud sportovce svolá třeba na Facebooku třicetičlennou skupinu a 'Pojďme běhat proti koronaviru'. Je to sice hezké, ale pošetilé," nastínil Neumann svůj osobní názor.

Také rekreační milovníci pohybu by podle něj měli mít možnost si aspoň trochu zasportovat. "Musíme zamezit kontakt mezi skupinami lidí. Problém by neměl být s tím, když půjdu ven, zacvičím si, projdu se okolo svého domu a nebudu nikde s ostatními cokoliv řešit ve skupině," domnívá se šéflékař českého olympijského týmu.

Jako nejvíce ohroženou vidí také on seniory. "Tato skupina 65 nebo 70 let a výš by nás měla všechny zajímat. Tady bychom měli být obezřetní a řešit je opravdu citlivě. Chronicky nemocným starším lidem bych doporučoval zdržovat se spíš okolo svého domu nebo bytu. Jestli to jsou velmi aktivní sportovci, tak by byly možné krátké vycházky," dodal Neumann.