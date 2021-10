Agüera převezli do nemocnice. Hráč Barcelony měl problémy s dýcháním

Útočník Barcelony Sergio Agüero byl kvůli potížím s dýcháním v průběhu sobotního ligového zápasu s Alavésem (1:1) převezen na kardiologické vyšetření do nemocnice.

Třiatřicetiletý argentinský fotbalista byl vystřídán ve 41. minutě. Poté, co si stěžoval na problémy gesty na krk a horní část hrudi, ho lékaři ošetřili přímo na hřišti. Z trávníku byl Agüero schopen odejít po svých a o přestávce byl převezen na testy do nemocnice.

"Ptal jsem se ho, co se děje, a říkal, že se mu motá hlava. Slyšel jsem, že ho pak odvezli do nemocnice. To je vše, co vím," řekl novinářům bezprostředně po zápase dočasný kouč Sergi Barjuán, jenž v týdnu nahradil odvolaného Ronalda Koemana.

Barcelona v duelu s Alavésem, jenž je těsně nad pásmem sestupu, získala první bod po dvou ligových porážkách. V tabulce je až devátá.