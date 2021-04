Tříletý zákaz fotbalu pro Zlatana? UEFA vyšetřuje hvězdu kvůli sázkovému podezření

Na financování nového koncertního sálu, který chce vedení Prahy vybudovat na Vltavské, by se kromě města a státu mohli podílet soukromí investoři. Vyplývá to z dokumentu, který v pondělí schválili pražští radní. Náklady na stavbu odhadují na zhruba pět miliard korun, financování ze státních, městských a soukromých peněz by mělo být hrazené zhruba po třetinách. Radní schválili také návrh memoranda s ministerstvem kultury.

Podle harmonogramu by na přelomu let 2025 a 2026 mohla začít soutěž na stavební firmu, v roce 2032 by budova mohla stát. Město si na zhodnocení možných způsobů financování nechalo zpracovat analýzu, která navrhla šest možností. Podle náměstka primátora Petr Hlaváčka z TOP 09 se ta se zapojením soukromých peněz jeví jako nejvhodnější. Do roku 2026 by náklady do 200 milionů ročně neslo převážně město, v roce 2027 nebo v roce 2028 po začátku stavby by přišel na řadu vstup soukromých investorů a státu.