Ubohý, tenhle Liverpool. Legendy štve, že klub poslal pracovníky na státní podporu

Vedoucí tým anglické fotbalové ligy Liverpool poslal na nucenou dovolenou část svých zaměstnanců, kteří tak budou dostávat podporu od státu.

Klub slíbil, že jim částku dorovná, aby i v době přerušení soutěže kvůli koronavirové krizi pobírali plat ve stoprocentní výši.

Stát v březnu oznámil, že lidem uvolněným z práce kvůli pandemii koronaviru vyplatí 80 procent jejich mzdy do maximální výše 2500 liber (téměř 80 tisíc korun) měsíčně.

"Klub potvrzuje, že tito zaměstnanci budou stále dostávat 100 procent platu, aby žádný z nich nebyl finančně znevýhodněn," uvedl loňský vítěz Ligy mistrů.

Rozhodnutí klubu poslat zaměstnance na státní podporu vyvolalo mnoho kritiky mimo jiné od slavných postav klubu. "Tohle je v protikladu k morálce a hodnotám klubu, které jsem poznal," napsal na twitteru Němec Dietmar Hamann, jenž s "Reds" vyhrál v roce 2005 Ligu mistrů.

Podobně se na sociálních sítích vyjádřily další někdejší opory Jamie Carragher a Stan Collymore. "Jürgen Klopp prokázal na začátku pandemie velký soucit se všemi a starší hráči se výrazně zapojili do debaty o snižování platů. Teď je veškerý respekt pryč - ubohý, tenhle LFC," napsal bývalý kapitán Carragher.

"Neznám žádného fanouška Liverpoolu, a je jedno, z jakého pochází prostředí, který by z tohoto kroku klubu nebyl znechucený," přitvrdil někdejší útočník Collymore.

BBC citovala nejmenovaného zaměstnance klubu, kterého nucená dovolená také rozhořčila. "Klub mluví o svých zaměstnancích jako o rodině - já se tedy jako člen rodiny necítím," uvedl muž, jehož rozhodnutí klubu zklamalo o to víc, že ho odmítl udělat konkurenční Everton.

"Proč klub, který vydělává miliony liber, posílá zaměstnance na podporu? Jsem zklamaný, protože tento podpůrný systém by měly využívat firmy, jež mají skutečné finanční problémy," doplnil.

Kluby byly v minulých týdnech kritizovány, že své zaměstnance odkazují na státní podporu, ale svým štědře placeným hráčům stále posílají plné mzdy.

Liverpool vede tabulku anglické fotbalové ligy devět kol před koncem o téměř nedostižných 25 bodů. Premier League je přerušena na neurčito a vedení soutěže jedná s kluby, trenéry a zástupci hráčů o snížení jejich platů v době pauzy o 30 procent.

Unie zastupující fotbalisty anglické ligy ovšem nesouhlasí se snahou Premier League krátit v době pandemie koronaviru hráčské platy o 30 procent. Podle Asociace profesionálních fotbalistů (PFA) by to snížilo výnosy z daní mimo jiné pro národní zdravotnický systém.

Prvoligové kluby se na tom, že požádají hráče o třicetiprocentní snížení mzdy, dohodly jednomyslně v pátek. Dnes o tom jednaly s představiteli PFA a zástupci ligy, ale zatím bez výsledku, který se ale ani takto brzy ještě neočekával.

PFA nicméně snižování mezd nakloněna není a zpochybňuje jeho logiku. "Hráči si jsou vědomi, že daně z jejich platů představují výrazný příspěvek k financování klíčových veřejných služeb - jež jsou zvlášť nyní mimořádně důležité," uvedla hráčská unie v prohlášení. "Třicetiprocentní snížení mezd připraví státní pokladnu o podstatnou sumu, což může znamenat velký problém pro náš zdravotní systém a další státní instituce."

Hráčská unie tvrdí, že třicetiprocentní snížení platů na období 12 měsíců by připravilo stát o více než 200 milionů liber (6,3 miliardy korun) na daních.

"Jaký efekt by ztráta těchto peněz měla na zdravotní systém? Vzala to v úvahu Premier League ve svém návrhu a zvážil to ministr zdravotnictví Matt Hancock, když vyzval hráče ke snížení mezd?" uvedla PFA.

Hancock ve čtvrtek uvedl, že hráči by měli akceptovat snížení platů, když kluby posílají na nucenou dovolenou své ostatní zaměstnance a odkazují je na státní podporu.

Anglická liga se v pátek zavázala k pomoci ve výši 125 milionů liber klubům z nižších soutěží. Dvaceti miliony liber hodlá Premier League podpořit i národní zdravotnický systém.

Hráčská unie ujistila, že fotbalisté se zodpovědnosti nevyhýbají. "Všichni chtějí a také výrazně finančně pomohou v těchto těžkých časech," uvedla PFA s tím, že o formě pomoci se stále jedná.

Na snížení platů v době krize se s hráči dohodly kluby v mnoha ostatních evropských zemí včetně Česka.