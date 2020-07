"Bezpohlavní fotbal. Horší než trénink." Kouč Boloni už nechce hrát bez diváků

Trenér fotbalistů Boloni Siniša Mihajlovič už má dost zápasů italské ligy bez diváků. Srbský kouč doufá, že od nové sezony se fanoušci na stadiony vrátí.

"To, co tady momentálně provozujeme, není fotbal. Už mám plné zuby zápasů bez diváků. Je to bezpohlavní fotbal, nepřináší mi to žádné emoce, žádnou radost. Ty zápasy jsou horší než trénink. Hrát takhle je hrozné a myslím, že nejsem jediný, kdo si to myslí," uvedl Mihajlovič před dnešním zápasem proti Lecce.

Po koronavirové pauze následují zápasy Serie A v rychlém sledu, a přestože se hrají až večer, jsou jejich aktéři vystaveni horku. "Hrajeme každé tři dny v hrozném vedru. V takových podmínkách se ani nepozná, jak na tom týmy jsou. Už aby tahle sezona skončila. K těm opatřením se muselo přistoupit, aby šlo soutěž dohrát, ale doufám, že od září už budou fanoušci zpátky," prohlásil kouč, který v minulosti vedl i Fiorentinu či AC Milán.

Pro Mihajloviče je tato sezona neobyčejná i proto, že čtyři měsíce na lavičce chyběl kvůli léčbě leukémie. "Navzdory mé nemoci, přerušení ligy a všemu ostatnímu se povedlo náš tým posunout o úroveň výš. Chceme dál růst a k tomu potřebujeme, aby hráči byli mentálně silnější," řekl.