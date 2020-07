Pokud má někdo dostat facku, je to pokaždé Inter, rozčílil se trenér Conte

Trenér Antonio Conte označil program utkání fotbalistů Interu Milán v italské lize za šílený. Jeho svěřenci odehráli v neděli na hřišti AS Řím (2:2) třetí zápas v týdnu. Podle Conteho je termínová listina po koronavirové krizi navržená tak, aby jeho týmu dělala problémy.

"Chci, aby se lidé podívali na termínovou listinu Interu, jelikož náš program je šílený. Pokaždé hrajeme pozdě v noci, navíc proti týmům, které oproti nám mají den odpočinku navíc. Taková jsou fakta," uvedl Conte v rozhovoru pro Sky Sport Italia.

Poslední tři venkovní zápasy jeho mužstva začaly až ve 21:45. "Inter očividně chyběl u sestavování termínové listiny, pro nás je nesmyslná. Jiné týmy mají pět dní volna. Tohle je třetí venkovní zápas v řadě, který hrajeme pozdě v noci, a domů se vracíme ve čtyři ráno," řekl padesátiletý Ital.

Inter ztrácí z druhé pozice pět bodů na vedoucí Juventus, který má navíc k dobru dnešní duel s Laziem Řím. Kalendář Serie A nahustila pandemie covidu-19, kvůli níž se tři měsíce nehrálo, a pak se muselo zbývajících dvanáct kol vejít do šesti týdnů, aby se skončilo do 2. srpna.

"Každý musí dělat kompromisy, ale vždycky je to Inter, kdo to odskáče. Vždycky. Pokud má někdo dostat facku, je to pokaždé Inter," uvedl někdejší záložník Lecce, Juventusu Turín a národního týmu, který později vedl také jako kouč.

O to větší tlak se musí jeho svěřenci naučit zvládnout. "Vyrovnat se s ním, což Inter v posledních letech nedokázal. Jinak odvádíme dobrou práci a čtyři kola před koncem máme na příčce zaručující start v Lize mistrů náskok 14 bodů na páté místo," připomněl Conte, jehož tým na podzim v Lize mistrů hrál proti pražské Slavii.