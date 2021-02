Tragédie brankáře Liverpoolu Alissona. Jeho otce našli mrtvého v jezeře

Alissona Beckera zasáhla rodinná tragédie. Otce brankáře fotbalového Liverpoolu našli mrtvého v jezeře nedaleko jeho brazilské haciendy.

José Agostinho Becker si nejspíš vyšel zaplavat nedaleko domu v Lavras do Sul v jižní Brazílii, který mu patří, dlouho se však nevracel. Jeho tělo pak v jezeře objevil přítel a jeden ze zaměstnanců rodiny. Policie, která na místo dorazila, vyšetřuje případ jako nehodu.

José Becker působil jako brankář v amatérských klubech v Brazílii a mezi tři tyče přivedl i syny Alissona a Muriela, jenž nyní chytá v prvoligovém klubu Fluminense z Ria de Janeiro.

"Fluminense hluboce lituje skonu Josého Agostinha Beckera, otce brankářů Alissona a Muriela. Rodině a přátelům hodně síly," kondolovalo Fluminense na sociálních sítích a přidaly se i další kluby z Brazílie i světa.

Alisson, jenž s Liverpoolem vyhrál Ligu mistrů i anglickou Premier League, mnohokrát zdůrazňoval, jaký vliv na jeho kariéru měl otec i starší bratr.

"Jsem z brankářské rodiny. Táta hrál za podnikovou jedenáctku, maminka chytala ve školním týmu házené a děda v amatérských fotbalových týmech. A do toho chytal můj brácha a mně se to začalo taky líbit," vzpomínal Alisson v rozhovoru pro webovou stránku Liverpoolu v roce 2018, kdy se jeho přestup z AS Řím stal nejdražším transferem gólmana v historii.

"Začal jsem se dívat, jak trénuje, a rodila se ve mně vášeň pro tenhle post. Je to v mé krvi, v naší rodině, takže jsem je následoval a začal taky chytat," líčil Alisson.

Alisson s rodiči: