"Zavolejte záchranku. Je mi to líto." Britská šampionka se během lockdownu oběsila

Jako sebevraždu uzavřeli policisté vyšetřování tragického úmrtí britské šampionky v pole dance Jessiky Norrisové. Sedmadvacetiletá tanečnice si v domě svého přítele sáhla na život kvůli tomu, že se v době koronavirových restrikcí nemohla naplno věnovat své práci a svému sportu.

K zoufalému činu se Norrisová odhodlala během prvního britského lockdownu v červnu loňského roku, který trávila v domě svého přítele Briana Cromptona. Nyní vyšly najevo smutné okolnosti jejího úmrtí.

Když Cromtpon 15. června odcházel do práce, netušil, že partnerku vidí naposledy. V průběhu dne jí pak napsal SMS zprávu s dotazem, jak se má. Když nereagovala, vydal se do svého domu. Na dveřích pak našel lístek se vzkazem "Nevstupujte dovnitř. Zavolejte 999. Je mi to líto."

V ložnici pak našel svou přítelkyni oběšenou. Dvojnásobná britská šampionka v pole dance neunesla to, že kvůli restrikcím nemůže ani soutěžit, ani se věnovat své práci fitness instruktorky.

Podle vyšetřovatelů Norrisová trpěla duševními problémy už od svého dospívání, s čímž ale její matka Alanna nesouhlasí. "Jess vedla uspořádaný život. Snažila se poprat i s tím, že kvůli pandemii nemohla učit ani soutěžit," řekla britským médiím.

"Snad to nebude dlouho trvat, než si zase společně užijeme," napsala Norrisová ve svém dubnovém příspěvku na sociální síť Instagram. O měsíc později si vzala život.