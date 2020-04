Temné saúdské miliony Newcastlu nepáchnou. Těší mě to, říká slovenská opora

Pokud britská vláda ani vedení Premier League nezasáhnou a saúdský korunní princ Muhammad Bin Salmán skutečně koupí 80 procent Newcastlu United, stane se klub ze severovýchodu země jednoznačným finančním hegemonem celého ostrovního fotbalu.

Ještě není nic podepsáno. Informace ze Spojeného království ale hovoří jasně: prodej Newcastlu United do saúdských rukou je velmi blízko. I přes silnou kritiku a protesty, zaviněné špinavou pověstí Bin Salmána. Muže, který podle OSN i CIA nařídil předloňskou brutální vraždou opozičního novináře Džamála Chášukdžího.

Korunní princ (který jakoukoli spojitost s vraždou vytrvale odmítá) má za většinový vstup do klubu zaplatit více než 300 milionů liber.

Dalších 250 milionů je prý ochoten okamžitě poskytnout na nákup hvězdných posil. A spekulace o přestupech už se valí éterem jako lavina.

Gareth Bale, Antoine Griezmann, Willian, Edinson Cavani, Pedro, Dries Mertens, Arturo Vidal, Nabil Fekir a trenérská esa Massimiliano Allegri, Javier Benítez, Mauricio Pochettino nebo Luciano Spalletti.

Pro většinu fanoušků Strak rajská hudba.

V posledních letech značně paběrkující tradiční klub - poznamenaný vládou neoblíbeného majitele Mikea Ashleyho - touží po vzestupu. V případě příchodu saúdského majitele by to měl být vzestup přímo do absolutní první ligy - co se financí týče.

Newcastle by se stal nejbohatším klubem v Anglii, přičemž by dosud vládnoucí Manchester City přeskočil naprosto šokujícím a drtivým způsobem. Zatímco šéf Citizens Šejk Mansúr vlastní majetek v hodnotě 23 miliard liber, čtyřiatřicetiletý Bin Salmán kontroluje přes svou investiční skupinu PIF neuvěřitelných 320 miliard liber.

Představa, že Magpies po změně majitele získají na koho ukážou, by ale byla naivní. Udělat z Newcastlu prestižní adresu srovnatelnou se špičkovými kluby z Londýna a Manchesteru bude spíše běh na delší trať.

"Dostat velká jména na severovýchod země je problematické samo o sobě. Bude to vyžadovat obrovské peníze a nepůjde jen o to ty hráče najít, ale přesvědčit je o smysluplnosti projektu, který se bude v Newcastlu tvořit. Může to být problém," vyjádřil se ve vysílání ESPN expert Craig Burley.

Odrazovat největší hvězdy mohou také kontroverze. Jistě se najdou tací, kteří půjdou výhradně za penězi a nic jiného je zajímat nebude. Tlaky upozorňující na podivný původ saúdského kapitálu ovšem nejsou zanedbatelné.

Amnesty International vyzvala Premier League, aby "nenaletěla těm, kteří chtějí zneužít její prestiž a zakrýt tak činy, které jsou vysoce nemorální a v rozporu s mezinárodním právem".

Proti převzetí Newcastlu se postavila i mocná katarská televizní společnost beIN Sports, která vlastní práva na Premier League pro Blízký východ a severní Afriku.

Emocionální argumenty pak dorazily od Hatice Cengizové, snoubenky zavražděného a rozčtvrceného novináře Chášukdžího: "Úřady i liga by neměly umožnit někomu, jako je Bin Salmán, zapojit se do sportu ve Vellké Británii. OSN i CIA dospěly k závěru, že právě on nařídil Džamálovu vraždu. Důrazně žádám instituce, aby zasáhly a zastavily převzetí Newcastlu United."

Samotný Newcastle jako by podobné hlasy vůbec neslyšel. V kuloárech koluje zkazka o tom, že všichni příznivci si tak moc přejí odchod Ashleyho, že vůbec neřeší, kdo přijde po něm.

Jedna z největších opor současného týmu, slovenský brankář Martin Dúbravka, v nedávném rozhovoru pro sport.sk zdůrazňoval pozitiva chystaného prodeje.

"Klub jako Newcastle United by si zasloužil vrátit svou někdejší slávu. Lidé si to možná neuvědomují, ale je to obrovský klub s velkými legendami, fanouškovskou základnou. Celé město je mu oddané, takže mě takové zprávy těší," prohlásil bývalý gólman Liberce nebo Sparty.

Zároveň potvrdil, že je celá transakce na spadnutí: "Takové zprávy jsme měli už i v nedávné minulosti. Ale informace, které máme, nasvědčují tomu, že tak blízko k prodeji klubu ještě nebylo."

Bin Salmán je šestým z pětadvaceti synů saúdskoarabského krále, disponuje největší mocí a má být následníkem trůnu. Podle Amnesty International je nejmocnějším mužem Saúdské Arábie a má tak zásadní podíl na tamním porušování lidských práv, mučení, popravách, omezování svobody slova nebo rasové a genderové diskriminaci.

Západní svět mu přisuzuje také odpovědnost za válku mezi Saúdskou Arábií a Jemenem, který se v jejím důsledku ocitl uprostřed největší humanitární krize současnosti.