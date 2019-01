Tápající Monako odstavilo Henryho. Do klubu by se měl opět vrátit původní trenér

před 19 minutami

Mistr světa Thierry Henry vydržel na lavičce fotbalistů Monaka jen tři měsíce. Tým vedl ve dvaceti zápasech a další zřejmě nepřidá. Vedení klubu jej odstavilo z funkce, sebralo mu všechny pravomoci a o další budoucnosti bude dál jednat. Zahraniční média nicméně mají Henryho konec za nevyhnutelný.

Nástupcem bývalého útočníka Arsenalu či Barcelony by se měl stát portugalský trenér Leonardo Jardim, který tým vedl od roku 2014 až do letošního podzimu. Do Monaka by se tak měl vrátit jen tři měsíce poté, co odsud byl vyhozen.

Jardim s Monakem skončil dvakrát třetí, po sedmnácti letech dokonce dovedl klub k titulu ve francouzské lize, přidal postup do semifinále Ligy mistrů. Povedlo se mu v klubu nastartovat skvělé světové hráče, ať už jde o Kyliana Mbappého nebo Bernarda Silvu.

Jenže v letošní sezoně se Monaku od začátku nedařilo. Vedení klubu došla s Jardimem trpělivost v průběhu října. Po něm převzal tým Henry, ale ani on nedokázal tým probudit. Od mužstva odchází ve chvíli, kdy s ním dokázal z dvanácti ligových zápasů vyhrát jen dva.

Problémy měl jednačtyřicetiletý trenér nejen ve výkonnostní oblasti. Henry se musel omlouvat poté, co se minulý hrubě pokřikoval během zápasu po obránci soupeře Kennym Lalovi, který zdržoval hru při vedení svého týmu. Štrasburk nakonec zvítězil nad knížecím klubem 5:1.

Navíc se pustil do několika slovních přestřelek s novináři. I to jsou podle reportéra BBC Juliena Laurense důvody náhlého konce Henryho. Ten také dodává, že Henry nedávno přeřadil několik hráčů A-týmu k rezervě, aniž by informoval své nadřízené. To mohla být pomyslná poslední kapka.

Monako prožívá perné časy. Hovoří se o problémech ruského vlastníka Dmitrije Rybolovleva, které mají mít dopady i na financování klubu. Ten doma nevyhrál od května loňského roku.

Ranní trénink Monaka by měl vést dosavadní Henryho asistent Franck Passi, který už má zkušenosti z Lille nebo Marseille. Nejbližší zápas čeká Monako proti Toulouse už v sobotu 2. února.