Útočník Daniel Sturridge odešel z Liverpoolu do West Bromwiche. Osmadvacetiletý fotbalista bude v předposledním týmu anglické ligy do konce sezony hostovat. Dnes to oznámily oba kluby. Sturridge přišel do Liverpoolu v lednu 2013 z Chelsea, se kterou získal titul a v roce 2012 vyhrál Ligu mistrů. Za celek z Anfield Road odehrál 133 zápasů a dal 63 branek, z toho tři ve 14 utkáních tohoto ročníku. V anglické reprezentaci má Sturridge bilanci 26 utkání a osm branek.

