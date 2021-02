Souček udivuje i spoluhráče. Neuvěřitelný, nenormální, kroutí hlavou kapitán Rice

Declan Rice a Tomáš Souček v aktuální sezoně vytvořili nejlépe fungující štítovou dvojici v celé Premier League. Anglický reprezentant si spolupráci s českým záložníkem nemůže vynachválit.

Manažer West Hamu United David Moyes si bez nich svou základní sestavu nedovede představit. Dvaadvacetiletý kapitán Rice a po jeho boku další lídr, o tři roky starší Souček.

Oba záložníci se ve středu pole dokonale doplňují a právě jejich spolupráce je jedním z hlavních důvodů, proč jsou Kladiváři po pětadvaceti kolech na čtvrtém místě ligové tabulky.

Sám Rice to vidí podobně. Po nedělním vítězném derby proti Tottenhamu svého českého parťáka zahrnul obdivem a chválou.

"Je tak moc dobrý. Nedojde vám, co všechno pro tým dělá, dokud ho nemáte vedle sebe ve středu pole," prohlásil Rice ve vysílání rozhlasové stanice Talksport.

"Pořád běhá, je silný, dostává se do šestnáctky soupeře, je úžasný ve vzduchu. Dělá úplně všechno, co byste po záložníkovi mohli chtít. Soupeři proti němu jdou a už předem se ho obávají. Když jste na něj tvrdí, on bude ještě tvrdší," rozplýval se anglický fotbalista.

Souček je na jednu stranu nejlepším střelcem týmu s osmi góly, na druhou však dominuje také v celé řadě vyloženě defenzivních statistik.

Od svého příchodu na London Stadium loni v lednu odehrál za Hammers 38 ligových utkání a neudělal ani jedinou chybu, která by přímo vedla ke gólu soupeře.

Samostatnou kapitolou pak jsou jeho běžecké výkony.

"Když jsme hráli nedávno na Manchesteru United FA Cup, naběhal v zápase sedmnáct kilometrů. Všichni kluci mu pak říkali: Tohle není normální, Tome!" prozradil Rice Součkovu běžeckou statistiku z utkání, které Hammers prohráli až v prodloužení. Odehrálo se jen tři dny po ligovém duelu na hřišti Fulhamu.

Rice dostal v létě klubové ocenění pro nejlepšího fotbalistu sezony a jedním z nejvážnějších kandidátů bude i po tomto ročníku. Je ale přesvědčen, že si cenu zaslouží právě Souček.

"Je neuvěřitelný, má fantastickou sezonu. Nepochybuji, že bude hráčem roku. Zaslouží si to, je to nejen skvělý hráč, ale i skvělý kluk," dodal Rice.