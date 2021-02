Hrál ligu, ale pak se ponořil do Světokraje. Ťokovy vzory jsou Lampard a Tolkien

V jednadvaceti pronikl do české nejvyšší soutěže, zahrál si čtrnáct zápasů a vstřelil jeden gól. Nakonec ovšem v případě Tomáše Ťoka zůstalo u jediné sezony ve Fortuna:Lize, dlouhodobé problémy se zády jej z fotbalu na nejvyšší úrovni vyřadily. Po konci profesionální kariéry se napsal knihu pro děti, kterou sám i ilustroval.

Před pěti lety Ťok oblékal dres Slovácka a po zimní pauze se chystal na návrat na trávník. Měl za sebou první podzim v první lize. Jenže dlouhodobé problémy se zády jej dostihly. Na jaře přidal už jen tři starty a zápasem se Spartou se s první ligou rozloučil.

Následovala hostování ve druhé a třetí lize, po kterých se slibně nastartovaná kariéra zadrhla úplně. "Trápil jsem se, tělo mi dávalo stopku. Věděl jsem, že na vrcholový sport to už nebude," popisuje. Právě během hostování v Ústí nad Labem jej poprvé napadlo, že by mohl napsat knihu pro děti.

"Byl jsem tam sám bez rodiny. Tréninky netrvají moc dlouho, takže jsme měli spoustu volného času. Samozřejmě jsem zašel s klukama na kávu, ale každý den by mě to nebavilo. Sedl jsem si na bytě, vzal jsem si do ruky tužku a papír a zkusil jsem si něco napsat," vrací se k době, kdy začal psát knihu Theo a Zlatá Hora.

Během dlouhých dní v Ústí nad Labem napsal první stránky knihy, kterou nyní chce vydat. Odstartoval proto crowdfundingovou sbírku, aby mohl příběh o Theovi ve fantaskním světě Světokraji vydat. Část knih přitom plánuje věnovat do dětských domovů či dětskému onkologickému centru.

"Mám strašně rád Tolkiena, tím jsem se inspiroval. Fantasy a obecně nadpřirozené věci mám rád. Psal jsem knihu víceméně sám, ale samozřejmě jsem to dával přečíst rodině a známým, co mají děti," popisuje vznik knihy, kterou doprovodil i vlastními ilustracemi.

Ťok přitom žádnými kurzy psaní ani výtvarného umění neprošel. "Nikdy jsem nebyl žádný umělec či spisovatel. Ani jsem neabsolvoval žádné kurzy. Všechno je dílem mého volného času a záliby," vypráví.

"Knihu jsem dotvořil za poslední rok, rok a půl. Mezitím jsem se věnoval fotbalu a psaní trochu upozadil," vysvětluje Ťok. Šestadvacetiletý záložník se nyní živí fotbalem v rakouském Mistelbachu v nižší soutěži.

Mezi fotbalisty platil spíš za čtenáře, inspiroval ho i Frank Lampard. "Kluci na soustředěních na pokojích trávili čas hlavně hraním na PlayStationu a já jsem na to moc nebyl. Přečetl jsem nějaké knížky, zajímal jsem se o články a čtení obecně," vypráví. "Zjistil jsem také, že Frank Lampard napsal knihy pro děti. To byl impulz. Do češtiny je přeložených deset jeho knih, sedm mám doma a mám je všechny přečtené."

V současné době píše pokračování navazující na první knihu o Theovi a připravuje i knihu s autobiografickými prvky.