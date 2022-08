Hložek, Schick a Diaby. Bayer vytáhne hrozivé trio, píší v Německu před duelem s BVB

Mezinárodní ratingová agentura Moody's Investors Service snížila výhled České republiky ze stabilního na negativní kvůli možnému narušení dodávek ruského plynu. To by mohlo vést k přidělování plynu a uvrhnout ekonomiku země do hluboké recese s negativními důsledky pro trend růstu, napsala agentura v tiskové zprávě.