Jenže vstup do sezony se svěřencům švýcarského kouče Seoaneho vůbec nepovedl. Před týdnem totiž ještě před ligovou soutěží vstupoval Bayer do německého poháru, kde je čekal nováček 3. ligy Elversberg. V soutěžní premiéře se sice prosadil Adam Hložek, trefil se i Patrik Schick, jenže české branky favoritovi nepomohly. Leverkusen ostudně prohrál 3:4 a má tak na startu sezony co napravovat. Především v obraně to bude chtít zlepšení. Bohužel hned v 1. kole na ně čeká další z týmů "druhé gardy", který by chtěl vyšoupnout Bayern z piedestalu - Borussia Dortmund.