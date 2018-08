Další díl války Severu proti Jihu startuje. Ronalda a spol. vyzve lodivod šampionů

před 1 hodinou

V sobotu odstartuje prvním zápasy nový ročník Serie A. A nejen zásluhou příchodu Cristiana Ronalda do Juventusu se bude na co dívat.

Praha - Než se Cristiano Ronaldo poprvé dotkne míče v ligovém zápase Serie A, postaví se na hřiště a spolu s diváky i s novými spoluhráči z Juventusu bude držet minutu ticha za oběti zříceného mostu v Janově. Více než čtyři desítky lidí usmrtil pád mostu spojujícího sever a jih země.

A právě soupeření Severu proti Jihu čeká Itálii v novém ročníku nejvyšší fotbalové soutěže. Loni se Juventus s Neapolí přetahovaly o titul až do posledních kol, oba nakonec překonaly hranici 90 ligových bodů.

Letošní ročník začínají rivalové už v sobotu. Juventus nastoupí na stadionu Chieva s rekordní šňůrou sedmi titulů v řadě. Letos chce přidat osmý a hlavně už konečně uspět v Lize mistrů. Právě proto přivedl z Realu Madrid střelce Ronalda, pětinásobného držitele Zlatého míče pro nejlepšího hráče Evropy. Šlo o nejsledovanější přestup léta, portugalský kanonýr stál 100 milionů eur, tedy zhruba 2,6 miliardy korun.

Jižanská Neapol, která bohatému severoitalskému Juventusu v posledních letech dýchala na záda, přes léto také nezahálela. Na lavičku angažovala Carla Ancelottiho, jednoho z nejúspěšnějších trenérů současnosti, který sbíral tituly s Realem Madrid, AC Milán i Bayernem. Když v květnu jednal o smlouvě v Neapoli, byla budova klubového prezidenta obsypaná celou noc fanoušky i novináři, diváci do ranních hodin hltali on-line zpravodajství i živé vstupy. Ligu zahájí s novými svěřenci zostra, v Římě se postaví proti silnému Laziu.

Juventus čeká jízdu v Lize mistrů

Fanoušci i média se ale těší hlavně na Ronalda. "Uděláme s ním další krok mezi velké evropské kluby," prohlašuje Pavel Nedvěd, český viceprezident Juventusu. "To, že se ho povedlo získat, je něco výjimečného. Pomůže nám i celému italskému fotbalu," řekl klubové televizi JTV.

Ze třiatřicetiletého útočníka, který ve soutěžních zápasech nastřílel přes 400 gólů, bude mít Juventus prospěch na hřišti i mimo něj. Jako nejobletovanější fotbalista světa přitáhne k turínskému klubu větší pozornost, Juventus pak snadněji získá nové sponzory a obchodně pronikne na vzdálené světové trhy. Z většího zájmu bude těžit celá Serie A.

V Juventusu se drží projektu vybudovat evropský velkoklub a jdou si za svým. Jako první v Itálii jeho šéfové pochopili, že současný vrcholový fotbal je především byznys a dělají ho tak. Mají vlastní stadion, moderní zázemí, silné sponzory a hrají závěrečná kola Ligy mistrů. Proto jsou v Itálii tak napřed. Pro současného trenéra Massimiliana Allegriho připravil základnu jeho předchůdce Antonio Conte. Teď klub skládá zkušený tým pro Ligu mistrů.

Češi v Serii A 2018-19 Patrik Schick (AS Řím, útočník) Jakub Jankto (Sampdoria, záložník) Antonín Barák (Udine, záložník) Ladislav Krejčí (Bologna, záložník) Martin Graiciar (Fiorentina, útočník) Stefan Simič (AC Milán, obránce)

Kromě portugalského střelce získal zpátky obránce Leonarda Bonucciho, bývalá opora se vrací po nevalné sezoně z AC Milán. V Turíně tak opět vsadí na sehranou stoperskou dvojici, kterou Bonucci tvoří s Giorgiem Chiellinim. Řadu let vedle sebe nastupovali v dresu Staré dámy i v italské reprezentaci a ne nadarmo se o nich říká, že spolu mohou hrát klidně poslepu.

Klub naopak opustila brankářská legenda Gianluigi Buffon, dlouholetý kapitán zamířil po 17 letech uzavřít kariéru do Paris St. Germain. Ronaldův příchod pak z kádru vystrnadil Gonzala Higuaína, který bude hrát za Milán.

Jih se chce vyrovnat bohatému Severu

Na Jihu se připravovali jinak. V posledních třech sezonách uhranula Neapol fotbalovou Evropu propracovaným kombinačním fotbalem, na který se dobře dívalo a který přinášel úspěchy. Vytoužený titul ale pod Vesuv hráči nedostali. Po třech letech proto vedení propustilo trenéra Maurizia Sarriho a místo něj povolalo Ancelottiho. Sarri zamířil do Chelsea a svůj ofenzivní styl bude předvádět anglickým fanouškům.

⚽️ #WolfsburgNapoli

📌 attività media previste al termine del match

📺 interviste one to one di @MrAncelotti con broadcasters



💙 #ForzaNapoliSempre 🇩🇪 pic.twitter.com/JlS8SgDUpZ — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 11, 2018

"Neapol má svého Ronalda - Carla Ancelottiho," srovnává uchazeče o titul zkušený trenér Alberto Zaccheroni. "Byl jsem si jistý, že Carlo odejde do Premier League, místo toho si vybral projekt, který mu nabídl Aurelio De Laurentiis," řekl deníku Il Mattino kouč, který vedl Juventus, Milán, Inter, Lazio i japonskou reprezentaci.

Neapolský šéf De Laurentiis udržel pohromadě dlouhodobě budovaný kádr, ačkoli na jeho hráče nabídky jen pršely. Nakonec ale zůstal stoper Kalidou Koulibaly, přestože za něj mohl klub dostat 90 milionů eur, stejně jako kapitán Marek Hamšík i kanonýr Dries Mertens. Za koučem Sarrim odešel do Chelsea jen tvůrce hry Jorginho.

"Na jeho místě bude hrát Hamšík, má pro to všechny předpoklady," prohlásil na předsezonní tiskové konferenci Ancelotti. Slovenský reprezentant se tak přestěhuje z levé strany hřiště do středu, na pozici, jíž se v Itálii říká regista, tedy režisér. Podobně do ní Ancelotti před lety přeškolil reprezentačního záložníka Andreu Pirla.

Stejně jako v Juventusu mají i v Neapoli dlouhodobou strategii, které se drží. De Laurentiis převzal klub v roce 2004 po finančním krachu a ze třetí ligy ho postupně přivedl až do špičky Serie A a k účasti v Lize mistrů. Letos přikoupil další zkrachovalý klub, apulijské Bari, a hodlá na Jihu hodlá vybudovat silnější protiváhu bohatým klubům ze Severu.

Černí koně a derby dvou bratrů

V přípravných zápasech byla ale Neapol nepřesvědčivá a může trvat, než si souhra pod novým koučem sedne. V čele jižanských klubů ji tak může předstihnout AS Řím. Sportovní ředitel Monchi buduje vyrovnaný tým, nechce spoléhat na jednu či dvě hvězdy, hráči by se naopak měli kdykoli navzájem zastoupit. Podobně postupoval do loňska v FC Sevilla, již dotáhl k pěti trofejím pro vítěze Evropské ligy. V Římě má v kádru i českého útočníka Patrika Schicka.

Neotřesitelným vládcům Severu z Juventusu bude zase na paty šlapat milánský Inter. Jeho trenér Luciano Spalletti má k dispozici nejsilnější kádr za poslední léta. V útoku září střelec Mauro Icardi, jehož jen o vlásek minula nominace do argentinské reprezentace na mistrovství světa v Rusku. Podobně na tom byl i belgický záložník Radja Nainggolan, toho si Spalletti vyžádal z Říma. Inter má dost peněz na rozvoj klubu i na posily, majoritní akcionář - čínská společnost Suning - dokonce uvažuje, že vykoupí ostatní spoluvlastníky a převezme klub stoprocentně.

Těm, které nezajímá Juventus, Neapol ani jejich nejbližší konkurenti, nabídne Serie A jinou zápletku. Z trenérských laviček proti sobě povedou hráče bratři Filippo a Simone Inzaghiové. Zatímco mladší Simone koučuje Lazio už třetí sezonu, starší Filippo převzal Boloňu teprve letos v létě. Bývalí vynikající útočníci se střetnou na svatého Štěpána, 26. prosince, v Boloni.