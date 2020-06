Schickova budoucnost je nejistá. Nemůžeme si ho dovolit, tvrdí trenér Lipska

Americká společnost SpaceX ve čtvrtek ráno úspěšně dopravila na oběžnou dráhu už osmou sérii 60 satelitů sítě Starlink, která má umožnit globální připojení k internetu. Kolem Země těchto družic nyní krouží kolem 480. První stupeň rakety Falcon 9 po vynesení satelitů opět úspěšně přistál na plovoucí plošině v Atlantském oceánu.

Falcon 9, jehož první stupeň byl využit rekordně popáté, zamířil do vesmíru z floridského kosmodromu na mysu Canaveral. Přibližně po 15 minutách letu se satelity po úspěšném vynesení na předběžnou orbitu oddělily od druhého stupně rakety. Nyní je čeká rozvinutí solárních panelů. Pak se od sebe vzdálí, aby s pomocí vlastního pohonu vystoupaly výš a začlenily se do konstelace družic sítě Starlink asi 550 kilometrů nad Zemí.

Čtvrteční start se SpaceX podařil něco málo přes čtyři dny poté, co jiná raketa Falcon 9 zdárně vynesla k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) pilotovanou loď této soukromé společnosti Crew Dragon s dvoučlennou posádkou. Byl to první let amerických astronautů americkou lodí z území Spojených států. Historický byl přitom právě tím, že přepravu členů posádky na ISS vůbec poprvé zajistil soukromý dopravce.