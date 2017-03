Ruský poslanec plánuje z bitek chuligánů udělat sport. A Rusko by v něm bylo pionýr, dodává

před 29 minutami

Moskva - S nezvyklým nápadem, jak se vypořádat s násilím fotbalových chuligánů, přišel ruský poslanec Igor Lebeděv. Z bitek fanoušků by se podle něj měl stát organizovaný sport, ke kterému kontroverzní politik už dokonce navrhl pravidla.

"Pokojnou cestou by to mohlo odvést agresi příznivců," uvedl Lebeděv na internetových stránkách nacionalistické Liberálně demokratické strany Ruska. Podle jeho představ by šlo o boje dvaceti proti dvaceti a beze zbraní. "Rusko by bylo pionýrem nového sportu," dodal.

Lebeděv je přesvědčen, že draka (rusky rvačka) by se jako sport uchytila a získala na oblibě. "Například když by přijeli angličtí fanoušci a začali by dělat problémy. Odpovědí by jim byla výzva, aby se v konkrétní čas utkali se soupeřem na stadionu," prohlásil.

Politika k nápadu inspirovaly praktiky chuligánů, kteří si domlouvají bitky na odlehlých místech, a obavy z násilností při mistrovství světa, které Rusko přivítá v roce 2018. Při loňském evropském šampionátu totiž došlo v Marseille k rozsáhlým potyčkám mezi ruskými a anglickými příznivci.

A Lebeděv, který působí i ve vedení fotbalového svazu, už tehdy na sebe upozornil, když fanouškům do Francie vzkázal: "Dobrá práce, chlapci. Jen tak dál." Navíc je dlouhá léta v kontaktu s jedním z lídrů ruských chuligánů Alexandrem Špryginem, jenž byl loni z Francie kvůli násilnostem nadvakrát vyhoštěn.

