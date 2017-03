Na Spartu se pískalo, Požár přiznává, že hra drhne. A Dukle upřeli regulérní gól, tvrdí Podaný

před 1 hodinou

Fotbalová Sparta se v malém pražském derby proti Dukle herně protrápila ke třem bodům a před nadcházejícím zápasem Slavie s Plzní snížila náskok na čelo. A hubená výhra Sparty 1:0 se podle Jakuba Podaného z Dukly vůbec nemusela zrodit. "Po mém souboji s Koubkem měl gól platit, byl jsem v souboji dřív," vysvětloval po zápase Podaný. Hlavní trenér Sparty Tomáš Požár zase po zápase poprosil fanoušky, aby na Spartu nepískali, ale zároveň přiznal, že momentální hra Letenských není vůbec líbivá.

Praha - Sparta sice splnila očekávání a tři body v malém pražském derby proti Dukle uhrála. Jenže příznivci Letenského klubu s předvedenou hrou týmu spokojeni zdaleka nebyli.

Pískot z tribun si vyslechl nejen tvrdým jádrem nenáviděný Tiémoko Konaté, ale třeba i Václav Kadlec, který pět minut před koncem opouštěl hřiště.

Sparťanským fanouškům dochází trpělivost

Příznivcům Sparty se ale výkon svého oblíbeného klubu nezdál natolik, že během zápasu pískali dokonce na celý tým a nepískalo se jen v kotli. "Pískot nám nepomáhá. Chtěli bychom, aby byly reakce tribun pozitivnější. Ale zároveň víme, že naše hra není líbivá. Fanoušci by chtěli zlepšený výkon. Příště budeme chtít hrát tak, aby diváci neměli důvod pískat," ujišťoval hlavní trenér Sparty Tomáš Požár na tiskové konferenci po zápase.

Zápas, ve kterém byla Dukla vyrovnaným soupeřem domácího favorita, rozhodla hned první střela na branku. V 5. minutě si od levé postranní čáry navedl míč směrem k pokutovému území Josef Šural a křížnou střelou překonal Filipa Radu.

"Jak Pepa, tak i Venca Kadlec se opakovaně vracejí po zranění. Takže jsme čekali, jak ten zápas zvládnou, protože nebyli otestováni herní praxí. Musím říct, že se oba dva s tím poprali srdnatě, určitě to pro ně nebylo jednoduché. Šural odvedl to, co jsme čekali. Měl tam slušné okamžiky, zápas rozhodl a vydal se ze všech sil," připomněl Požár návraty svých svěřenců.

Dukla si mohla odvést minimálně bod

Sparta se vstřelenou brankou zřejmě uklidnila a od té doby byla v některých částech zápasu dokonce lepším týmem. "Kdybychom na začátku druhé půle proměnili šanci, tak jsme mohli i zápas otočit. Svou hrou jsme na bod určitě měli. Myslím si, že poté, co Sparta brzy vstřelila branku, tak nám dala možnost, abychom něco uhráli," hodnotil utkání trenér Dukly Praha Jaroslav Hynek.

Původně vojenský fotbalový klub dokonce vyrovnal, ale sudí Hrubeš pro faul Jakuba Podaného následující gól s dorážky Jana Holendy neuznal.

"Dostal jsem se nad něj, vyskočil jsem a trefil jsem před ním balon. Vůbec nevím, kde by tam mohl být faul. Kdybychom šli společně do souboje, tak ano. Ale já jsem prostě skákal před ním, on tam byl pozdě a skácel se teda slušně. Já myslím, že to byl jasný gól, protože Honza Holenda to pak dorazil," divil se po zápase Podaný.

Sparťanská hra stále drhne

Sparta sice zvítězila, ale znovu neukázala před začátkem jara avizovanou dominanci. "Nemáme takový klid na míči. Trápíme se v kombinaci. Věděli jsme, že po prohře s Jabloncem jsme museli vyhrát. Nebylo to snadné, protože Dukla má kvalitní tým. Víme, že nám chybí lehkost a naše hra drhne," nešetřil sebekritikou Požár.

Navíc se Letenským před zápasem vypadli z kádru Michal Kadlec a Lukáš Vácha, které na konci týdne postihla viróza. "U nás těžké s něčím počítat, ale pracujeme s nějakou pravděpodobností. Věřím, že na Mladou Boleslav budou fit Michal Kadlec a Lukáš Vácha. Jsem rád, že dnes už chvíli hrál Lukáš Mareček, který bude pro nás velkou posilou," připomněl Požár, že Spartu v posledním roce sužují téměř neustále zdravotní trable kádru.

Atmosféře v klubu jistě nepomohla ani v médiích probíraná kauza možné výměny trenéra na Letné. "Nemyslím si, že to mělo nějaký dopad. Spekulace a mediální články o trenérovi Vrbovi neměly dopad na naši práci. A zápas to určitě neovlivnilo," nevymlouval se Požár a nechtěl komentovat jakákoliv jednání vedení klubu.

