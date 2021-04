Rooney nezvládal alkohol. Jeho aféry jsem nemohl zastavit, přiznal Sir Ferguson

Wayne Rooney byl během působení Sira Alexe Fergusona u fotbalistů Manchesteru United jednou z důležitých postav, o kterou se na hřišti mohl slavný trenér opřít. Bujarý život anglického střelce byl ale podle posledních informací úplně mimo jeho kontrolu.

Během dlouhých 26 let na lavičce Manchesteru United získal Ferguson 38 trofejí včetně třinácti vítězství v anglické Premier League a dvou titulů v Lize mistrů. Rooney se pod jeho vedením stal čtyřikrát nejlepším střelcem týmu a prožil v United nejlepší sezony své kariéry.

Vztah mezi uznávaným trenérem a vyhlášeným bouřlivákem ovšem nebyl tak jednoduchý, o čemž svědčí i nově uveřejněné informace.

Rooney během svého angažmá vedl nezřízený život a nezvládal alkohol, čímž dělal starosti trenéru Fergusonovi, prozradil bývalý novinář Alastair Campbell. "Cítil, že to nedovede ovlivnit, nemohl ani zastavit jeho (Rooneyho) nekončící aférky," uvedl ve svých pamětech.

"Bavil jsem se s Fergusonem o Rooneym, ještě když vedl Manchester, a bylo z něj cítit zklamání," popsal pokračování rozhovoru s geniálním trenérem.

"Noviny tehdy byly plné Rooneyho a prostitutek. A Ferguson na to jen říkal: ‚Co s tím můžu dělat? Navíc on je ten poslední, kdo by měl pít,‘" vzpomíná někdejší mluvčí Tonyho Blaira na rok 2010, kdy s Fergusonem téma probíral zrovna pár dní poté, co vyplula na povrch další aféra.

Rok předtím zase titulní listy novin plnila aféra Rooneyho se dvěma prostitutkami Helen Woodovou a Jenny Thompsonovou. V té době už byl Rooney ženatý s televizní moderátorkou Coleen, se kterou chodil od střední školy.

Pro Fergusona představoval svérázný útočník hrozbu i v kabině. Ačkoli jeho výkony na hřišti byly vynikající, v zákulisí musel být Ferguson opatrný, aby si proti sobě Rooneyho nepoštval a zároveň zachoval klid v kabině.

"Alex se bál, že mu Rooney rozháže kabinu. Snažil se do všeho mluvit a tím ostatní štval," tvrdí Campbell.

Ani po konci Fergusona u United Rooneyho aféry rozhodně neskončily a jeho manželství bylo několikrát na pokraji rozvodu. Média řešila jeho románek s barmankou Vicki Rosiekovou, policie zase jízdu za volantem pod vlivem alkoholu. Za tu se útočník omluvil a dostal zákaz řízení na dva roky a sto hodin obecně prospěšných prací.

Tehdy byla jeho manželka Coleen těhotná, čekala čtvrté dítě. Na veřejnosti pak byla několikrát zachycena bez prstýnku a pár žil odděleně. Nakonec ale vzala fotbalistu na milost. Později byl ovšem zase zadržen na palubě letadla pod vlivem drog. "Ničí náš rodinný život," povzdechla si zoufalá Coleen.

Rooney měl ovšem se skandály problém už od svých mládežnických let. Paparazzi vypátrali, že během reprezentačního srazu si už v osmnácti letech objednal na pokoj prostitutku.