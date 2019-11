Ronalda podruhé během týdne vystřídali. Ani nepočkal, jak zápas proti AC dopadl

Druhé střídání během několika dnů už bylo na hvězdného fotbalistu Cristiana Ronalda z Juventusu podle všeho moc. Čtyřiatřicetiletý Portugalec v nedělním duelu proti AC Milán ani nepočkal na konec zápasu a stadion opustil tři minuty před závěrečným hvizdem. Turínský klub vyhrál 1:0 a vrátil se do čela tabulky.

Ronaldo šel předčasně ze hřiště ve středečním utkání Ligy mistrů proti Lokomotivu Moskva a v neděli ho trenér Maurizio Sarri stáhl už v 55. minutě. Na trávník místo něj poslal Argentince Paula Dybalu, jenž následně jediným gólem zápas rozhodl.

Ronaldo zjevně nenesl brzké střídání lehce a poté, co zamumlal k Sarrimu několik slov, zamířil rovnou do kabiny. Trenér nicméně chování hvězdného svěřence na tiskové konferenci obhajoval a uvedl, že by Juventus měl Ronaldovi poděkovat za to, že vůbec hrál. Pětinásobného nejlepšího fotbalistu světa totiž trápí zranění.

"Je přirozené, že hráče štve, když musí jít ze hřiště, zvlášť když udělal tolik pro to, aby tady byl. Během posledního měsíce měl menší problém s kolenem po koňaru na tréninku," uvedl Sarri.

"Musíme Ronaldovi poděkovat, protože se obětoval, aby tu byl i v takhle těžké situaci. Udělal všechno, co bylo v jeho silách, aby nastoupil, ale viděl jsem, že není úplně v pohodě, takže jsem se rozhodl, že bude nejlepší ho stáhnout," dodal bývalý kouč Neapole a Chelsea.

Juventus, jenž útočí na devátý mistrovský titul za sebou, vede po 12 zápasech tabulku Serie A o bod před Interem Milán.