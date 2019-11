Mönchengladbach si výhrou nad Brémami upevnil vedení v Bundeslize

Mistrem Evropy v cyklokrosu se potřetí za sebou stal Nizozemec Mathieu van der Poel, jenž uspěl v boji s belgickou přesilou. Nejlepší z Čechů byl v italském Silvelle devatenáctý Michael Boroš, první dvacítku uzavřel Jan Nesvadba.

Čtyřiadvacetiletý cyklistický fenomén Van der Poel, jenž vedle cyklokrosu sbírá úspěchy na silničním i horském kole, splnil roli největšího favorita. V závodě se potýkal s přesilou až pěti belgických soupeřů, ale nakonec obhájil titul z předchozích dvou šampionátů.

Nejdéle letošnímu mistru světa vzdoroval dvaadvacetiletý Eli Iserbyt, jenž už má evropské tituly z juniorů i kategorie do 23 let. Vítěz všech tří závodů Světového poháru v této sezoně se držel Van der Poela až do posledního okruhu a se ztrátou tří sekund si dojel pro první seniorskou medaili. Třetí skončil stejně jako loni další Belgičan Laurens Sweeck, jenž zaostal o 20 sekund.

Čeští reprezentanti dojeli ve druhé polovině třicetičlenného pole, mistr republiky Boroš ztratil na vítěze pět a půl minuty. Třetí z Čechů Tomáš Paprstka obsadil 23. pozici.