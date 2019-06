Přišel o otce, byl na vozíčku, znovu se učil chodit. To je příběh posily Realu Madrid

před 1 hodinou

Ferland Mendy. Tak zní jméno nové posily Realu Madrid. Španělský gigant za výjimečně technicky vybaveného levého obránce utratil 53 milionů eur (1,35 miliardy korun). Francouzský mladík senegalského původu ovšem vůbec nemusel hrát fotbal. Jeho kariéru ve čtrnácti letech přerušila krutá nemoc.

Mendy patřil odmalička mezi talentované hráče. Narodil se nedaleko Paříže africkým rodičům. Dlouho patřil v akademii Paris Saint-Germain mezi výjimečné hráče, trenéry uchvátil především rychlostí a technikou. Přestál i těžké období po tragické smrti otce.

Jeho fotbalovou kariéru ovšem přerušila operace. Ve 14 letech si artritida v kyčli vyžádala lékařský zákrok.

Po náročném lékařském zákroku Ferland Mendy musel strávit nějakou dobu na vozíčku, rehabilitace trvaly mezi šesti a sedmi měsíci, než znovu dokázal chodit. Dokonce existovala možnost, že už nebude chodit vůbec.

Mendy proto podstupoval náročná a fyzicky bolestivá cvičení. "Doktoři mi řekli, že už fotbal hrát nebudu. Na kariéru jsem nemyslel. Teď jsem v Realu Madrid," usmíval se čtyřiadvacetiletý obránce po přestupu v rozhovoru pro BBC.

Příběh nové posily Madridu zní jako filmová senzace. Po dlouhém léčení se do akademie PSG vrátil jen na chvíli. Pak zamířil do amatérského klubu a ještě před dvěma lety hrál za francouzský druholigový Le Havre, než si jej v létě 2017 vytáhl Lyon. Do reprezentace Francie pronikl až loni v listopadu, kdy nastoupil proti Uruguayi.

Už tehdy na sebe upoutal pozornost a trenér národního týmu Didier Deschamps ho zkritizoval. Mendy si dovolil jako krajní obránce odvážnou kličku a situace málem skončila gólem ve francouzské síti. Obránce si z toho ale hlavu nedělal. "Kritizovali mě za to už ve druhé lize, ale vždycky to vyšlo. Takže to budu dělat dál. Až se to nepovede, jsem připravený nést následky," překvapil po svém debutu novináře.

Na Santiago Bernabeu teď tvořivý obránce podepsal šestiletou smlouvu, která vyprší až v létě 2025. Tak velkou důvěru do něj Bílý balet vkládá.

"Když jsem se dověděl, že se o mě zajímá Real, nemohl jsem tomu vůbec uvěřit," kroutil hlavou. Mendy. "Je to vynikající klub a pro mě je to skvělé, fantastické, že tu podepisuji smlouvu. Jsem natěšený a doufám, že všechno bude v pohodě," komentoval svůj přesun.

Prozatím tak jeho pozoruhodná kariéra dosáhla vrcholu. Mendy se připojil ke světovým hvězdám, které letos Real Madrid nakoupil. Na stadion Santiaga Bernabeua putují Eden Hazard, Luka Jovič nebo také Éder Militao. Spolu s nimi oblékne dres slavného klubu i muž, který před devíti lety v nemocniční posteli přemýšlel, jestli bude vůbec znovu chodit.