Africký šampionát se bude hrát v zimě. Pro Liverpool je to katastrofa, řekl Klopp

Podle trenéra fotbalistů Liverpoolu Jürgena Kloppa znamená přesunutí afrického šampionátu v příštím roce z letního do lednového období pro jeho tým katastrofu.

"Reds" hrozí, že jim za rok budou scházet Egypťan Muhammad Salah, Guinejec Naby Keita a aktuální držitel ceny pro nejlepšího fotbalistu Afriky Senegalec Sadio Mané.

"Je to pro nás katastrofa. Budou nám chybět čtyři týdny. Jako klub se tím musíte zabývat. Africkým hráčům to moc nepomůže. Pokud budeme muset někoho přivést jako náhradu, pak to bude někdo mimořádný," řekl Klopp na dnešní tiskové konferenci.

Loňský africký šampionát, který hostil Egypt, se poprvé uskutečnil v červnu a červenci místo tradičního termínu na přelomu ledna a února. Ve středu však kamerunští organizátoři nadcházejícího mistrovství oznámili, že turnaj pro 24 týmů uspořádají od 9. ledna do 6. února, aby se vyhnuli místnímu období dešťů.

"Mistrovství Afriky maximálně respektuji. Je to můj oblíbený turnaj, který jsem v minulosti hodně sledoval. Je to velmi zajímavý šampionát. Samozřejmě je problematické, když se turnaj pořádá uprostřed sezony, přestože chápu, že kvůli počasí v Africe dává smysl hrát v tomto období," prohlásil Klopp.

"Nemáme absolutně žádnou moc. Pokud bychom někoho na turnaj nepustili, bude suspendovaný. Jestli je ale hráč zraněný a nemůže za nás nastoupit, musíme ho poslat do Afriky, kde se na něho podívají a za týden nebo dva ho pošlou zpátky. Tak by to v dnešní době nemělo chodit," konstatoval někdejší kouč Mohuče a Dortmundu.

Na druhé straně přesunutí mistrovství Afriky do původního termínu znamená, že nezasáhne do letního klubového šampionátu. Nový formát turnaje s 24 mužstvy se uskuteční v červnu a červenci 2021 v Číně.