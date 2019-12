Liverpool ničí konkurenci, Klopp ale trvá na svém. Na titul nemyslíme, opakuje

Přestože fotbalisté Liverpoolu po čtvrtečním drtivém vítězství 4:0 na hřišti druhého Leicesteru vedou anglickou ligu už o 13 bodů, podle trenéra Jürgena Kloppa na první mistrovský titul od roku 1990 nemyslí ani ho necítí.

Německý kouč očekává ještě mnoho těžkých zápasů a sezonu nepovažuje za rozhodnutou.

Suverénní Liverpool v 18 utkáních Premier League sedmnáctkrát zvítězil a jednou remizoval. Na Leicester má k dobru 13 bodů a na třetí Manchester City 14 bodů, ale obhájci titulu dnes večer hrají ve Wolverhamptonu. Vedoucí "Reds" vzhledem k účasti na mistrovství světa klubů v Kataru mají ještě jeden zápas k dobru.

"Změnila se jenom čísla. Bylo to 10, 11 a teď je to 13 bodů. Necítíme to, nemyslíme na to a ani to nezmiňujeme před zápasy. Prostě to není zajímavé," řekl Klopp novinářům.

"Budeme hrát s Wolverhamptonem, Sheffieldem, Tottenhamem a Manchesterem United. To nezní, jako by něco bylo rozhodnuté. Maximálně se snažíme, abychom byli pokaždé připraveni. Čísla nejsou relevantní," doplnil dvaapadesátiletý trenér.

Liverpool ve svatoštěpánském souboji prvních dvou týmů tabulky jednoznačně dominoval. Dvakrát se trefil útočník Roberto Firmino, další góly přidali záložník James Milner z penalty a obránce Trent Alexander-Arnold, který přidal i dvě asistence.

Klopp nicméně nepovažoval výkon v Leicesteru za nejlepší v ročníku.

"Odehráli jsme mimořádné utkání s Manchesterem City (3:1), super zápas s Arsenalem (3:1) a měli i pár dalších lepších duelů," upozornil Klopp.

"Ale tohle byl přesně výkon, který jsme potřebovali. Kdybychom byli jen o trochu horší, mohli bychom mít problémy. Kluci byli proti Leicesteru stoprocentní a to nám hodně pomohlo," dodal rodák ze Stuttgartu.

Lídra tabulky chválil i trenér Leicesteru Brendan Rodgers. "Mají velkou sílu a teď je pro ně hodně důležité i sebevědomí. Vyhráli Ligu mistrů, Superpohár a mistrovství světa klubů, takže se vezou na vítězné vlně a jejich kádr je nesmírně kvalitní. Ve druhé části sezony se budou těžko chytat," uvedl bývalý kouč Liverpoolu.

"Lidé se nás snažili nasazovat do boje o titul proti Liverpoolu, ale my víme, kde jsme. V první půlce sezony jsme urazili pořádný kus cesty. Hráči byli skvělí a tohle byl pro ně další poučný zápas. Viděli fyzičnost, se kterou musíte bojovat," dodal Rodgers, jehož svěřenci pět dnů před "Reds" podlehli Manchesteru City 1:3.