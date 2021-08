Dvacetiletý fotbalový obránce David Zima přestoupil z pražské Slavie do FC Turín. Kluby o tom informovaly na svých webech. Podle italských médií dvojnásobný český šampion podepsal s účastníkem Serie A čtyřletou smlouvu.

David Zima, Slavia - Midtjylland, play off Ligy mistrů 2020/2021 | Foto: Milan Kammermayer

Zima se v pondělí odpojil od reprezentace a odletěl do Turína, kde podstoupil lékařskou prohlídku. Do Slavie přišel loni v zimě z Olomouce, v té době měl na kontě jen dva ligové starty. Pražané za hráče tehdy zaplatili 30 milionů korun. Nyní by za něj Slavia podle médií měla obdržet 150 milionů korun.

Připravujeme podrobnosti.