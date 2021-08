Karvinští atakovali Koláře úmyslně, ale tohle si musí Slavie uhlídat, říká Fukal

Sparta vede ligu a Slavia po trápení v pohárech zaváhala i proti Karviné. Přečtěte si komentář k ligovému kolu od Martina Fukala.

Nepovedené pokusy proniknout do Ligy mistrů a následně do Evropské ligy musely Slavií zacloumat. Nechápu, jak někdo z klubu může tvrdit, že Konferenční liga je lepší než Evropská, zvláště když Slavia mířila ještě výše. To mi nepřipadá chytré. Zklamání, které se určitě dostavilo, se projevilo i v Karviné, tři góly od mužstva, jehož hlavním cílem je záchrana, nemůže obhájce titulu přece dostat.

Hodně se probírá, jak chodili domácí do brankáře Koláře. Agresivně, nešetrně, dalším příměrům bych se raději vyhnul. Podle mého v tom byl úmysl. Rozhodčí moc dělat nemůže. Pokud ataky nepřekročí pravidla, musí pískat rovinu, nemůže brát zřetel na to, že brankář prošel nějakým nepříjemným zraněním. Postavil ses do branky, tak chytej, žádnou zvláštní ochranu z pohledu pravidel nemáš. Petra Čecha se také nikdo neptal, jestli se cítí v pohodě.

Ale v tomto případě musí pomoci spoluhráči. Když si brankář Kolář nesjedná patřičný respekt sám, protože mu to třeba jeho stav ani nedovoluje, tak musí udělat pořádek někdo z obránců nebo jiná osobnost týmu. Vyčistit to před Kolářem, jasně vzkázat soupeři, že takhle ne, tahle do mého gólmana chodit nebudeš.

Sparta vede ligu a to mi dělá velkou radost. Vyhrála sice pouze jedna nula, ale ať si říká, kdo chce, cokoli, že je to málo, že mohla o vítězství i přijít, tak je to nesmírně cenné vítězství, protože její konkurenti ztráceli. Nemusíte každému dávat klepec pěti gólů, i když by to bylo hezké a fanoušci by to jistě uvítali, ale každá výhra mužstvo posiluje a směruje k cíli.

Plzeň pozice nevyklidí

Nečekal jsem, že Plzeň prohraje na půdě nováčka Hradce. Tedy na jeho půdě… hostuje v Mladé Boleslavi. Jako bývalého hráče východočeského klubu mě to potěšilo, konečně má Hradec na kontě výhru, nadšený jsem byl z gólu Jakuba Rady. Nádherně to trefil.

Plzni se prorokuje, že může vyklidit své nedávné pozice. Neřekl bych. Nepronikla opět do evropského poháru, na což byli její hráči zvyklí, ukazovat se na mezinárodní scéně, najednou mají před sebou jen zápasy na domácí. To nepovzbudí. Ale pořád má Viktoria kádr plný výborných fotbalistů, kteří chtějí něco předvést, dosahovat na výsledky.

Neúspěšné kvalifikace do evropských soutěží byly pro Slavii a Plzeň frustrující, naopak v Jablonci spadl všem kámen ze srdce, dostali se do základní skupiny Konferenční ligy. A najednou slíznou v Olomouci čtyřku. To přece nedává smysl, myslí si mnozí.

Čtyři góly jsou opravdu moc, ale je třeba vidět vysokou kvalitu Olomouce. A já bych tenhle debakl přisoudil i neskutečnému psychickému vypětí, které Jablonec zažil, protože šlo o budoucnost klubu. Ten peníze od UEFA pro činnost potřebuje. K tomu cestování, náročný program. Trenér Rada si prohru venku přebere s tím, že nejdůležitější úkol s mužstvem zvládl.

V Liberci padla těžká deka

Mnohem složitější situace nastala v sousedním Liberci. Nedaří se, nedaří. Po ostudném vyřazení v domácím poháru s amatérskými Zbuzany vedení odvolalo trenérské duo Hoftych-Medynský, já bych jim za nelichotivý stav vinu ovšem nedával. Když vám majitel každý rok rozprodá mužstvo a přivedete si jiné hráče, třeba i kvalitní, nemusí si to hned sednout, nějaký čas to trvá. V Liberci však takový prostor trenéři nemají.

Proti Zlínu vedl Slovan druhý asistent Míra Holeňák, který něco na hřišti jako hráč dokázal. Hraje proti Zlínu, odkud pochází, má nějaký záměr, plán, neproměníte nějaké šance, pak přijde zbytečná červená a gól, který vás úplně zašlape do země. Jste za blbce a deka, která vás přikrývá, ještě ztěžkne.

Přichází výborný trenér Luboš Kozel, ale jeho pozici mu rozhodně nezávidím. Může totiž ještě nějakou dobu trvat, než se mužstvo psychicky, herně a hlavně výsledkově zvedne. Naštěstí je tu reprezentační přestávka, kdy se dá něco dělat.